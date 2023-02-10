Руководство Украины может обсудить с Маском проблему доступа ВСУ к Starlink, — Подоляк

Советник главы ОП выразил уверенность, что Илон Маск принимает подобные решения, поскольку видит себя не только крупным предпринимателем в IТ-сфере, но и пытается показать компетентность в вопросах глобальной политики.

Related video

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что он считает необходимым обсудить с американским бизнесменом Илоном Маском вопросы доступа украинских военных беспилотников к интернету через сеть спутниковой связи Starlink. Об этом Подоляк заявил в своем интервью изданию Die Welt.

Подоляк заявил, что считает ошибочной аргументацию бизнесмена, но понимает, что Илон Маск ищет для себя позицию, которая бы имела вес в глобальной политике.

Советник главы Офиса президента выразил уверенность, что Маск "видит себя не только крупным предпринимателем в IТ-сфере, но и пытается показать компетентность по вопросам глобальной политики".

"Я думаю, мы должны поговорить с Маском, чтобы объяснить ему наши мотивы, как и где он ошибается", — сказал Подоляк.

Кроме того, Подоляк отметил, что любые проблемы можно решить, если правительство Украины и руководство компании SpaceX будут иметь постоянный диалог.

"Я думаю, мы найдем точки соприкосновения, чтобы все это обсудить", — добавил Подоляк.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 9 февраля компания Илона Маска SpaceX решила ограничить возможности использования спутникового интернета Starlink для военнослужащих ВСУ. Об этом заявила президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.

Позже министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что по состоянию на вечер 9 февраля никаких проблем с работой терминалов Starlink в Украине, несмотря на резонансное заявление компании SpaceX, не наблюдалось.