Керівництво України може обговорити з Маском проблему доступу ЗСУ до Starlink, — Подоляк

Радник голови ОП висловив упевненість, що Ілон Маск ухвалює подібні рішення, оскільки бачить себе не лише великим підприємцем у ІТ-сфері, а й намагається показати компетентність у питаннях глобальної політики.

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Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вважає за необхідне обговорити з американським бізнесменом Ілоном Маском питання доступу українських військових безпілотників до інтернету через мережу супутникового зв'язку Starlink. Про це Подоляк заявив у своєму інтерв'ю виданню Die Welt.

Подоляк заявив, що вважає помилковою аргументацію бізнесмена, але розуміє, що Ілон Маск шукає для себе позицію, яка мала б вагу в глобальній політиці.

Радник глави Офісу президента висловив упевненість, що Маск "бачить себе не лише великим підприємцем у ІТ-сфері, а й намагається показати компетентність із питань глобальної політики".

"Я думаю, ми маємо поговорити з Маском, щоб пояснити йому наші мотиви, як і де він помиляється", — сказав Подоляк.

Крім того, Подоляк зазначив, що будь-які проблеми можна вирішити, якщо уряд України та керівництво компанії SpaceX матимуть постійний діалог.

"Я думаю, ми знайдемо точку дотику, щоб усе це обговорити", — додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 9 лютого компанія Ілона Маска SpaceX вирішила обмежити можливості використання супутникового інтернету Starlink для військовослужбовців ЗСУ. Про це заявила президентка та головна операційна директорка компанії Гвін Шотвелл.

Пізніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що станом на вечір 9 лютого жодних проблем із роботою терміналів Starlink в Україні попри резонансну заяву компанії SpaceX не спостерігалося.