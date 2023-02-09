Порушували правила: SpaceX обмежила використання інтернету Starlink для ЗСУ, — директор

За словами Гвін Шотвелл, українські військові використовували Starlink "в наступальних цілях". Зокрема, для керування безпілотниками, що порушує контракт з урядом України.

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Компанія Ілона Маска SpaceX вирішила обмежити можливості використання супутникового інтернету Starlink для військовослужбовців ЗСУ. Про це заявила президент і головний операційний директор компанії Гвін Шотвелл, пише Reuters.

За її словами, українські військові використали Starlink для керування безпілотниками. Вона зазначила, що не можна використовувати систему як зброю.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхні можливості", — сказала вона.

Видання пише, що Шотвелл відмовився повідомити, які заходи вжила SpaceX.

Директор зазначила, що використання Starlink для керування дронами виходить за межі угоди SpaceX з українським урядом. За її словами, контракт призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового доступу до Інтернету лікарням, банкам та сім'ям, які постраждали від вторгнення Росії.

"Ми знаємо, що військові використовують їх (термінали Starlink, ред.) для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях", — сказала Шотвелл.

На запитання, чи очікувала SpaceX, що українські військові використовуватимуть Starlink у наступальних цілях, Шотвел відповіла: "Ми не думали про це. Я не думала про це".

Журналісти нагадали, що наприкінці 2022 року в Україні спостерігалися проблеми із використанням Starlink. Компанія SpaceX не пояснила причини.

Коли Шотвелл запитали, чи ці проблеми пов'язані з введенням "обмежень", вона сказала, що не хоче відповідати.

"Не впевнена, що знаю відповідь", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що дрони допомагають відновити пошкоджені енергомережі в Україні. Фахівці запустили БПЛА у Чугуївському районі, щоб швидше відремонтувати високовольтну лінію та повернути українцям електропостачання.

Ще повідомлялося, що експерт пояснив, яка ще зброя потрібна ЗСУ. Юрій Касьянов вважає, що дрони — не ідеальна зброя, як будь-яка інша. Він назвав пневматичні міномети гарною підмогою.

Також нагадаємо, що український дрон-камікадзе за $2000 проходить випробування. Безпілотник здатний доставити 15 кг вибухівки, подолавши відстань до 300 км. Він нагадує іранські БПЛА Shahed, але набагато дешевше та простіше у виробництві.