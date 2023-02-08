Дрони допомагають відновити пошкоджені енергомережі в Україні: як вони це роблять

Фахівці запустили БПЛА у Чугуївському районі, щоб швидше відремонтувати високовольтну лінію та повернути українцям електропостачання.

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Енергетики використовують дрони, ремонтуючи пошкоджені високовольтні лінії після російських обстрілів у Харківській області. Про це представники компанії-постачальника "Харківобленерго" повідомили у Facebook.

Безпілотний дрон фахівці використали під час ремонту повітряної лінії електропередач із напругою 110 кВ у Чугуївському районі, де велися активні бойові дії. Літальний апарат дозволив енергетикам оглянути обладнання з висоти та виявити пошкодження мережі на ділянках, які ще не встигли повністю розмінувати сапери. Завдяки цьому вони незабаром відновлять електропостачання у населених пунктах Великобурлуцької та Вовчанської територіальних громад Харківської області.

[ + – ] Пошкоджена ЛЕП у Чугуївському районі Харківської області Фото: Facebook

Як пояснив начальник Харківського високовольтного району електричних мереж Олександр Ганус, ремонт пошкоджених електромереж на ділянці завдовжки понад 20 км зайняв близько двох місяців. Фахівцям "Харківобленерго" довелося замінити багато розбитих залізобетонних опор лінії електропередач і прольоти дротів у зоні, повній мін і артилерійських снарядів, що не розірвалися. Спочатку вздовж траси енергоартерії пройшли сапери, і лише потім роботу почали енергетики.

[ + – ] Ремонт ЛЕП у Чугуївському районі Харківської області Фото: Facebook

Напередодні "Укренерго" оголосило, в яких областях України не відключатимуть світло. У найближчі два тижні енергетики вирішили почергово скасовувати графіки в окремих регіонах та дозволять мешканцям вільно користуватися електроенергією протягом одного дня, щоб перевірити, як система впорається із навантаженнями.

У жовтні писали, як дрон впав на дроти і позбавив електрики тисячі будинків в Австралії. Вантажний безпілотник однієї з компаній доставляв їжу замовнику та не зміг здійснити безпечну посадку у потрібному місці. Енергетики усунули аварію за кілька годин.