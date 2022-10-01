"Небезпечні для людей": дрон упав на дроти і позбавив електрики тисячі будинків

Бригада ремонтників досить швидко усунула поломку в австралійському місті Браунс-Плейнс, проте збитки від зіткнення можуть бути набагато більшими.

Related video

В Австралії дрон-доставник упав на лінію електропередач і залишив мешканців місцевого містечка без електрики. Про це стало відомо сайту ABC News.

Безпілотник Wing (дочірня компанія Alphabet) доставляв їжу одному з австралійських замовників і мав здійснити "контрольовану" посадку, але зрештою повис на дротах. Фірма стверджує, що відразу повідомила про інцидент постачальнику електроенергії Energex, який належить уряду австралійського штату Квінсленд.

"Коли команда ремонтників дісталася туди, їжа в коробці дрону була ще гарячою", — розповів представник Energex Денні Дональд.

Він визнав, що приблизно 2 тисячі жителів населеного пункту Браунс-Плейнс, розташованого на південь від міста Брісбен, втратили електрику. Робітники відновили подавання електроенергії приблизно через 45 хвилин, проте майже 300 будинків поблизу місця аварії залишалися без "світла" ще три години.

[ + – ] Дрон, що застряг на лінії електропередач в Австралії Фото: climate

Денні Дональд стверджує, що подібних випадків із дронами на його пам'яті ще не було. На його думку, причиною могла стати помилка оператора або збій у роботі обладнання. Оскільки поломка виявилася не надто складною. Energex не вимагатиме компенсації збитків від Wing. Водночас Денні Дональд попереджає, що дрони становлять потенційну загрозу для ліній електропередач, адже в разі зіткнення енергії можуть втратити житлові будинки, підприємства, вуличні ліхтарі, світлофори та багато іншого.

"Вони нічим не відрізняються від повітряних зміїв, популярних у минулому. П'ятнадцять років тому ми просили людей бути обережними, даруючи зміїв своїм дітям на Різдво і запускаючи їх. Тепер ми просимо батьків стежити, куди їхні діти запускають дрони. Це може призвести до обриву ліній електропередач. Останнє, що нам потрібно, — це небезпека для людей".

Раніше у Швеції розвідка помітила невідомі дрони, що літають над атомними електростанціями. Доволі великі БПЛА покружляли над об'єктами й успішно зникли, спецслужбам так і не вдалося знайти місця їх приземлення. Влада Швеції побоюється, що не зможе протистояти "гібридним загрозам".

Тим часом інженери вигадали, як захоплювати дрони прямо в повітрі, не пошкоджуючи їх. Новий безпілотник Eagle One, схожий на павука, випускає зі стійок міцні нитки, які обплутують гвинти інших літальних апаратів і не дають їм впасти на землю.