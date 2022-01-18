Атака дронів: у Швеції розвідка зафіксувала польоти БПЛА над трьома атомними електростанціями

Військові експерти Швеції заявляють, що країна не готова до "гібридних" загроз.

17 січня Розвідувальна служба Швеції (SAPO) зафіксувала польоти безпілотних апаратів над трьома атомними електростанціями. Агентство внутрішньої безпеки Швеції заявило у понеділок, що взяло на себе попереднє розслідування щодо польотів безпілотників над стратегічними об'єктами, повідомляє Associated Press.

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Спочатку правоохоронці заявили, що безпілотники літали над двома атомними електростанціями — Форсмарк на північ від Стокгольма та Оскарсхамн на південному сході. Пізніше дрон зареєстрували на заході — над третім об'єктом атомної енергетики — Рінгхалс, який є найбільшою АЕС у Швеції.

Шведські ЗМІ повідомляють, що безпілотники були достатньо великими, щоб протистояти вітру, що дме над територією. Дрони не лише облетіли території АЕС та прилеглу місцевість, а й певний час зависали над будинками електростанцій. Після цього апаратам вдалося втекти, спецслужбам встановити точки їхнього приземлення не вдалося. Наразі підозрювані у слідства відсутні.

Ханс Ліванг, доцент Шведського коледжу національної оборони, розповів шведській телекомпанії SVT, що Швеція недостатньо підготовлена ​​до "гібридних" загроз.

"Ми не зовсім адаптували наш погляд на такі події до сьогоднішньої реальності. Ми, як і раніше, думаємо, що світ знаходиться або у стані миру, або у стані війни", — зазначив він.

Зазначимо, що загроза перетворення атомної енергетики на зброю масового ураження є цілком реальною. Forbes докладно розповів, як Путін може перетворити українські АЕС на ядерну зброю. Перетворення України на зону відчуження може бути радикальним способом для Кремля отримати таку необхідну зону безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що загострення в Україні може становити загрозу для будівництва АЕС у Фінляндії. Це зумовлено тим, що корпус реактора буде вироблятися в Україні приблизно за 50 кілометрів від лінії розмежування на Донбасі.