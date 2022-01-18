Загострення в Україні може становити загрозу для будівництва АЕС у Фінляндії
Корпус реактора буде вироблятися в Україні приблизно за 50 кілометрів від лінії розмежування на Донбасі.
Будівництво атомної станції Ханхіківі-1 у Фінляндії може сповільнитись через загострення на сході України. У структурі власності приватної енергетичної компанії Fennovoima, яка будує АЕС у Фінляндії, фігурує російський Росатом, що може призвести до санкцій у разі подальшої ескалації в Україні. Про це повідомляє загальноєвропейська медіамережа Euractiv.
Управління радіаційної безпеки Фінляндії має контролювати та інспектувати процес виготовлення корпусу реактора, який конструюється за 50 кілометрів від лінії розмежування на Донбасі. Таким чином, це може ускладнити процес у разі загострення. Поки що затримок не було і проєкт атомної станції Ханхіківі-1 йде за планом.
Проте структура власності Fennovoima може ускладнити справи будівництва вартістю 7 млрд євро. Основним акціонером є фінська компанія Voimaosakeyhtiö SF, їй належить 66% відсотків власності. Інші 44% належать RAOS Voima Oy, фінській дочірній компанії російського Росатому. Росіяни приєдналися до консорціуму після того, як німецька E.ON вирішила відмовитись від проєкту у 2014 році. У разі нападу Росії на Україну Росатом, ймовірно, підпадає під санкції.
Комерційна діяльність Ханхіківі-1 запланована на 2029 рік, але завод досі не має ліцензії на будівництво, а російські постачальники повільно надають документацію з безпеки та іншу документацію. Також не вирішено питання щодо сховища ядерних відходів.
Міністерство оборони Фінляндії вже запросило оцінку безпеки проєкту та можливих зв'язків з іншими російськими інтересами. Проєкт важливий для Росії, бо хоче показати, що її ядерні технології відповідають західним стандартам.
Нагадаємо, у МЗС України спростували інформацію про евакуацію дипломатів РФ. Раніше повідомлялося, що РФ перекидає в бік України техніку для обслуговування авіації.