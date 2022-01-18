Загострення в Україні може становити загрозу для будівництва АЕС у Фінляндії

Корпус реактора буде вироблятися в Україні приблизно за 50 кілометрів від лінії розмежування на Донбасі.

Будівництво атомної станції Ханхіківі-1 у Фінляндії може сповільнитись через загострення на сході України. У структурі власності приватної енергетичної компанії Fennovoima, яка будує АЕС у Фінляндії, фігурує російський Росатом, що може призвести до санкцій у разі подальшої ескалації в Україні. Про це повідомляє загальноєвропейська медіамережа Euractiv.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Управління радіаційної безпеки Фінляндії має контролювати та інспектувати процес виготовлення корпусу реактора, який конструюється за 50 кілометрів від лінії розмежування на Донбасі. Таким чином, це може ускладнити процес у разі загострення. Поки що затримок не було і проєкт атомної станції Ханхіківі-1 йде за планом.

Проте структура власності Fennovoima може ускладнити справи будівництва вартістю 7 млрд євро. Основним акціонером є фінська компанія Voimaosakeyhtiö SF, їй належить 66% відсотків власності. Інші 44% належать RAOS Voima Oy, фінській дочірній компанії російського Росатому. Росіяни приєдналися до консорціуму після того, як німецька E.ON вирішила відмовитись від проєкту у 2014 році. У разі нападу Росії на Україну Росатом, ймовірно, підпадає під санкції.

Комерційна діяльність Ханхіківі-1 запланована на 2029 рік, але завод досі не має ліцензії на будівництво, а російські постачальники повільно надають документацію з безпеки та іншу документацію. Також не вирішено питання щодо сховища ядерних відходів.

Міністерство оборони Фінляндії вже запросило оцінку безпеки проєкту та можливих зв'язків з іншими російськими інтересами. Проєкт важливий для Росії, бо хоче показати, що її ядерні технології відповідають західним стандартам.

Нагадаємо, у МЗС України спростували інформацію про евакуацію дипломатів РФ. Раніше повідомлялося, що РФ перекидає в бік України техніку для обслуговування авіації.