Обострение в Украине может представлять угрозу для строительства АЭС в Финляндии

Корпус реактора будет производиться в Украине примерно в 50 километрах от линии разграничения на Донбассе.

Строительство атомной станции Ханхикиви-1 в Финляндии может замедлиться из-за обострения на востоке Украины. В структуре собственности частной энергетической компании Fennovoima, которая строит АЭС в Финляндии, фигурирует российский Росатом, что может привести к санкциям в случае дальнейшей эскалации в Украине. Об этом сообщает общеевропейская медиасеть Euractiv.

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Управление радиационной безопасности Финляндии должно контролировать и инспектировать процесс изготовления корпуса реактора, который конструируется в 50 километрах от линии разграничения на Донбассе. Таким образом, это может осложнить процесс в случае обострения. Пока задержек не было и проект атомной станции Ханхикиви-1 идет по плану.

Однако структура собственности Fennovoima может усложнить дела строительства стоимостью 7 млрд. евро. Основным акционером является финская компания Voimaosakeyhtiö SF, ей принадлежит 66% процентов собственности. Остальные 44% принадлежат RAOS Voima Oy, финской дочерней компании российского Росатома. Россияне присоединились к консорциуму после того, как германская E.ON решила отказаться от проекта в 2014 году. В случае нападения России на Украину, Росатом, вероятно, подпадает под санкции.

Коммерческая деятельность Ханхикиви-1 запланирована на 2029 год, но завод до сих пор не имеет лицензии на строительство, а российские поставщики медленно предоставляют документацию по безопасности и другую документацию. Также не решен вопрос по хранилищу ядерных отходов.

Министерство обороны Финляндии уже запросило оценку безопасности проекта и возможных связей с другими российскими интересами. Проект важен для России, потому что она хочет показать, что ее ядерные технологии соответствуют западным стандартам.

Напомним, в МИД Украины опровергли информацию об эвакуации дипломатов РФ. Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает в сторону Украины технику для обслуживания авиации.