У МЗС України спростували інформацію про евакуацію дипломатів РФ

За словами речника українського МЗС Олега Ніколенка, жодних заяв про евакуацію дипломатів з російської сторони не надходило.

Міністерство закордонних справ України 18 січня не підтвердило інформацію щодо евакуації членів дипломатичного корпусу Російської Федерації з України. Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Дипломат заявив, що з російської сторони не було жодних заяв щодо евакуації дипломатів РФ.

"Міністерство закордонних справ не отримувало з російського боку інформації щодо евакуації співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших країн в Україні також не повідомляли про наміри евакуювати своїх співробітників", — сказав Ніколенко.

Спікер додав, що у свою чергу українські дипломати продовжують виконувати свої службові обов'язки в дипломатичних представництвах на території РФ — зокрема в генеральних консульствах у Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, а також у консульствах у Єкатеринбурзі та Новосибірську.

У свою чергу МЗС РФ також спростувало чутки про евакуацію російських дипломатів з України і повідомило про те, що посольство РФ у Києві працює у штатному режимі. Однак, у самому посольстві Росії в Києві відмовилися коментувати інформацію із закордонних ЗМІ.

"Ми працюємо у штатному режимі, а інформацію джерел The New York Times не коментуємо", — сказав у вівторок кореспонденту ТАРС представник російського дипломатичного корпусу.

Нагадаємо, що газета The New York Times опублікувала статтю, у якій повідомлялося про рішення Росії евакуювати своїх дипломатів та членів їхніх сімей з території України. Про це журналістам видання нібито розповів високопосадовець зі Служби безпеки України.