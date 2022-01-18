РФ перекидає у бік України техніку для обслуговування авіації (відео)

Поблизу російського Єкатеринбурга було помічено склад, на якому були паливозаправники, газозарядні станції та інша специфічна техніка.

Росія продовжує перекидання різної техніки зі східної частини країни на західну, у бік України. В одному з останніх складі ешелонів дослідники помічають аеродромну техніку. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця", де відстежують польоти авіації РФ, США та НАТО, а також оглядають військову ситуацію у світі.

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У мережі з'явилося відео перекидання аеродромної техніки у районі Єкатеринбурга. У складі ешелону спостерігалися аеродромні паливозаправники ТЗ-22, уніфіковані газозарядні станції УГЗС.М, уніфіковані моторні підігрівачі УМП-350. Найімовірніше, техніка прямує у бік України.

[ + – ] Ешелон аеродромної техніки

Додамо, що за інформацією The New York Times, Росія перекинула авіацію до кордонів України. Зокрема, йдеться про ударні та транспортні гелікоптери, а також авіацію. На думку авторів статті, авіація може стати важливою перевагою, якщо Кремль все ж таки зважиться на розширення агресії проти України.

Нагадаємо, дослідники Conflict Intelligence Team розповіли, що основну частину відео з перекиданням військ вони знаходять під пісні "Фактор-2" або "Любе". За словами Дмитра Пєскова, напруженість на українському кордоні становить велику небезпеку.