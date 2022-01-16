Напруженість на українському кордоні становить велику небезпеку — Пєсков

Редакція CNN вирішила дізнатися, якою є ймовірність нападу Росії на Україну, і звернулася за роз'ясненнями до Дмитра Пєскова.

Прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков дав інтерв'ю CNN. Цитату із нього наводить американське видання The Hill. На запитання, чи можна з упевненістю сказати, що Росія не атакує Україну в найближчому майбутньому, Пєсков відповів: "Це не станеться. Це по-перше, а по-друге, ми чули цієї ночі заяву Саллівана. І він обіцяв опублікувати докази". підготовки нападу (ред.) в найближчі 24 години. Ми все ще чекаємо. Ми живемо у світі фейкових звинувачень, фейкових новин, у світі брехні".

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Декількома годинами раніше повідомлялося, що Дмитро Пєсков дав інтерв'ю CNN. У ньому він поскаржився на напругу на російсько-українському кордоні. Такий стан справ, за словами прес-секретаря Путіна, "автоматично створює велику кількість проблем, що становить велику небезпеку для нашого контингенту".

Водночас, Пєсков не став однозначно відмовлятися від можливості розміщення на українській території російських наступальних озброєнь. Прес-секретар зазначив, що не має на увазі бойові дії проти України.

Щодо відносин Росії і НАТО Дмитро Пєсков висловився так: "Певне порозуміння між нами є. Але якщо говорити в цілому, зараз ми можемо заявити, що ми знаходимося на різних шляхах. Це погано, і викликає тривогу".

Прес-секретар президента РФ повторив кремлівський наратив про те, що НАТО має закріпити неможливість вступу України до Альянсу на законодавчому рівні. Інакше, на думку речника, потенційна юридична можливість для такого вступу зберігатиметься.

Існує ймовірність нападу Росії на Україну протягом найближчих кількох днів, на думку британського політика Тобіаса Еллвуда. Але що станеться насправді залежить виключно від рішення президента РФ Путіна.

Раніше Фокус повідомляв, що Пєсков говорив про якісь наслідки, які настануть у разі, якщо Захід запровадить проти Путіна персональні санкції за агресивні дії проти України.