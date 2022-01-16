Напряженность на украинской границе представляет большую опасность - Песков

Редакция CNN решила узнать, какова вероятность нападения России на Украину, и обратилась за разъяснениями к Дмитрию Пескову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью CNN. Цитату из него приводит американское издание The Hill. На вопрос, можно ли со всей определенностью сказать, что Россия не атакует Украину в ближайшем будущем, Песков ответил: "Это не случится. Это во-первых, а во-вторых, мы слышали этой ночью заявление Салливана. И он обещал опубликовать доказательства (подготовки нападения — Ред.) в ближайшие 24 часа. Мы все еще ждем. Мы живем в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи".

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Несколькими часами ранее сообщалось, что Дмитрий Песков дал интервью CNN. В нем он пожаловался на напряженность на российско-украинской границе. Такое положение дел, по словам пресс-секретаря Путина, "автоматически создает большое количество проблем, что представляет большую опасность для нашего контингента".

В то же время, Песков не стал однозначно отказываться от возможности размещения на украинской территории российских наступательных вооружений. Пресс-секретарь отметил, при этом, что не имеет в виду боевые действия против Украины.

По поводу отношений России и НАТО Дмитрий Песков выразился так: "Определенное взаимопонимание между нами имеется. Но если говорить в целом, сейчас мы можем заявить, что мы находимся на совершенно разных путях. Это плохо, и вызывает тревогу".

Пресс-секретарь президента РФ повторил кремлевский нарратив о том, что НАТО должно закрепить невозможность вступления Украины в Альянс на законодательном уровне. В противном случае, по мнению пресс-секретаря, потенциальная юридическая возможность для такого вступления будет сохраняться.

Существует вероятность нападения России на Украину в течение ближайших нескольких дней, по мнению британского политика Тобиаса Эллвуда. Но что произойдет в действительности, зависит исключительно от решения президента РФ Путина.

Ранее Фокус сообщал, что Песков говорил о неких последствиях, которые наступят в случае, если Запад введет против Путина персональные санкции за агрессивные действия против Украины.