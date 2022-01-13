В Кремле пригрозили США последствиями в случае введения санкций против Путина из-за Украины

Документ о введении новых ограничений, как утверждает Дмитрий Песков, является попыткой давления на Москву во время переговоров России и США по украинскому вопросу.

Введение новых санкций США против России, в том числе в отношении президента Владимира Путина, вынудит Москву прибегнуть к "адекватному ответу". Об этом в ходе брифинга заявил личный пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, проект закона об очередных антироссийских санкциях, который был внесен в Сенат США, Россия может приравнять к инициативе по разрыву отношений.

Дмитрий Песков назвал анонсирование ограничений, в том числе против президента РФ Владимира Путина, попыткой давления на Москву во время международных переговоров по Украине и войне на Донбассе.

"Она (идея о введении санкций против Путина — ред.) априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки эти кроме как таким образом трактовать невозможно", — добавил личный пресс-секретарь российского президента.

Также Дмитрий Песков назвал неудачными двухсторонние переговоры США и России и заметил, что Москва негативно относится к законопроекту сенаторов от Демократической партии о новых санкциях.

Возможное введение ограничений против Владимира Путина также раскритиковал член Совета федераций Федерального собрания РФ Алексей Пушков. Санкции в отношении российского президента, по словам сенатора, приведут к "крайне деструктивным" последствиям.

Алексей Пушков предупредил, что в случае одобрения Сенатом США законопроекта, отношения между Москвой и Вашингтоном могут ухудшится.

"В вашингтонских коридорах власти разговор о новых персональных санкциях на самом высоком уровне против России шел еще осенью 2021 года", — добавил сенатор в общении с журналистами.

Напомним, 12 января в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, в том числе против президента Владимира Путина и других первых лиц государства. Документ, который был разработан сенаторами от Демократической партии, также подразумевает отключение РФ от банковской системы SWIFT в случае, если Москва решится на полномасштабное вторжение в Украину.

13 января Сенат США будет голосовать за санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Автор законопроекта республиканец Тед Круз пошел на шантаж и заставил сенаторов от Демократической партии согласиться на голосование за свой документ в обмен на отмену блокировки назначений десятков кандидатур от президента США Джо Байдена на должности дипломатов.