Могут заблокировать. Сенат США проголосует за санкции против "Северного потока-2"

В прошлом месяце автор законопроекта Тед Круз заключил соглашение с демократами, чтобы начать голосование по российскому газопроводу до 14 января в обмен на отмену блокировки назначений десятков кандидатур от Джо Байдена на пост послов.

Сенат Соединенных Штатов будет голосовать за законопроект республиканца Теда Круза против "Северного потока-2". Он предусматривает санкции и последующую остановку газопровода. Голосование за законопроект состоится в четверг, 13 января и запланировано на 14:45 по местному времени (21:45 по Киеву). Круз подчеркнул, что санкции нужны немедленно, чтобы остановить проект. Об этом сообщает Reuters.

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Ожидается, что законопроект не получит достаточно голосов для принятия.

В прошлом месяце Круз заключил соглашение с демократами, чтобы начать по российскому газопроводу голосование до 14 января в обмен на отмену блокировки назначений десятков кандидатур от Джо Байдена на пост послов.

Согласно соглашению, для принятия законопроекта Круза требуется 60 голосов, что сложно в условиях равного распределения сил в Сенате.

Законопроект Круза вводит санкции против газопровода в течение 15 суток с момента его принятия. Это не зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину, а также позволит американскому Конгрессу проголосовать за возобновление санкций, если президент США Джо Байден откажется от него.

Трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов может быть одобрен немецким регулятором уже в середине этого года.

Напомним, в Сенате США предлагают ввести санкции лично против Путина из-за Украины. Ранее Госдеп США заявлял, что санкции по газопроводу "Северный поток-2" подорвут единство союзников против России.