В Сенате США предлагают ввести санкции лично против Путина из-за Украины: что известно

Инициатива демократов предусматривает наложение ограничений не только на президента и первых лиц РФ, но и банковскую систему. В частности — отключение страны от системы SWIFT.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала новые антироссийские санкции, предложенные сенаторами-демократами. Законопроект демократов предусматривает новый пакет ограничений, направленных на экономику России, ее лидера и первых лиц страны. Их введут в действие, если российский лидер решит начать вторжение в Украину, сообщает The Washington Post.

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Автор законопроекта — председатель парламентского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.

"Комплекс мер, изложенных в законопроекте, абсолютно ясно дает понять, что Сенат США не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину", — заявил Менендес.

Также парламентарий отметил, что его нормативный акт посылает России четкий сигнал: Путину не стоит обрушивать всю свою экономику и не надо жертвовать жизнями своего народа в тщетной попытке переписать карту Европы.

По данным американского издания, санкции могут коснуться лично Путина, а также других высокопоставленных чиновников и военных. Кроме того, ограничения заденут банковскую сферу РФ и систему межбанковских платежей SWIFT.

Когда состоится голосование?

Издание отмечает, что голосование законопроекта демократов не состоится на этой неделе, так как у парламентариев нет единого мнения по поводу нового пакета санкций. Полный список сдерживающих мер обнародуют в случае принятия законопроекта.

На этой неделе американские сенаторы планируют провести голосование по законопроекту, выдвинутому американским сенатором-республиканцем Тедом Крузом. Он разработал нормативный акт о введении санкций против газопровода "Северный поток-2". Ранее предложенный Крузом документ вызвал немало разногласий среди сенаторов, поскольку демократы считали, что его принятие будет мешать президенту Джо Байдену в переговорах с Россией. В декабре прошлого года Круз сумел договориться с демократами, чтобы до 14 января они одобрили санкции против "Северного потока-2" в обмен на кадровые назначения в Госдепе и Госказначействе, инициированные Белым домом.

В ситуацию решил вмешаться президент Украины Владимир Зеленский, который обратился к сенаторам с просьбой поддержать законопроект Круза.

[ + – ] Твит Владимира Зеленского с обращением к сенаторам

Ранее заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд сообщала, что Вашингтон и Брюссель обсуждают экспортные ограничения, которые будут иметь болезненный эффект для российской экономики.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) согласился с представлением премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о введении санкций против представителей компаний, строивших Керченский мост.