СНБО ввел санкции против строителей Керченского моста и судей в Крыму

Под санкции попали работники российских и иностранных компаний.

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) согласился с представлением премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о введении санкций против представителей компаний, строивших Керченский мост. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на итоговом брифинге 30 декабря, который транслировал в Facebook Офис президента.

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"Заслушали Шмыгаля по вопросу санкций против людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют неправомерное судопроизводство по отношению к гражданам Украины, а также компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста", – сообщил Данилов.

По его словам, санкции ввели против работников российских и иностранных компаний. Также, рассказал Данилов, после отчета главы СБУ Ивана Баканова в санкционные списки были внесены изменения касательно четырех женщины, которые изменили фамилии.

Имена людей, оказавшихся под санкциями, Данилов не озвучил.

О каких санкциях говорил Данилов?

В сентябре этого года Кабмин внес на рассмотрение СНБО пакет санкций против компаний, которые строили мост через Керченский пролив. Всего установили 24 юридических и шесть физических лиц. Срок действия санкций — пять лет.

Подсанкционным юрлицам запрещается проводить экспортно-импортные операции и выводить капиталы за пределы Украины. Им не разрешено выполнять экономические и финансовые обязательства и лицензировать деятельность в Украине.

Санкции за строительство Керченского моста Евросоюз ввел еще 30 июля 2018 года ввел санкции. В октябре прошлого года их расширили из-зазапуска железной дороги в оккупированный Крым.