Украина введет санкции против РФ за Керченский мост и перепланировку парков в Севастополе

Под новые ограничения попадут 24 юридических и 6 физических лиц. Срок действия ограничений – пять лет.

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) санкционный пакет против тех, кто участвовал в строительстве моста через Керченский пролив и в разрушении севастопольских парков. Об этом говорится на сайте правительства.

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В ведомстве отметили, что оккупанты в обход украинского законодательства занимаются "перепланировкой парковых территорий в Севастополе".

Речь идет о 24 юридических и шести физических лицах. Срок действия ограничительных мер — пять лет.

Санкции в отношении юрлиц предусматривают запрет на проведение экспортно-импортных операций и вывод капиталов за пределы Украины. Также они остановят выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности в нашей стране.

Что касается физических лиц, то им санкции запретят въезжать в Украину, распоряжаться своим имуществом на территории страны, участвовать в приватизации и аренде имущества, которое принадлежит государству.

После того, как санкции вступят в силу, Министерство иностранных дел должно будет сообщить об этом компетентным органам Евросоюза, США, Канады и прочих стран, чтобы те рассмотрели вопрос введения аналогичных ограничений.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма выразил мысль, что Крым не аннексирован Россией, а оккупирован. По его мнению, если бы украинцы не начали защищать восток страны, то от нее осталась бы "одна большая Малороссия".

До этого аналогичную мысль высказал замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко. Он заявил, что в законодательстве Украины Крым и Севастополь — временно оккупированные территории, и именно так, на его взгляд, их следует называть.