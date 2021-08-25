"Это временно и мы свое вернем", - Кучма об оккупации Крыма и Донбасса

По словам экс-президента, если бы украинцы не начали защищать восток страны, то от Украины бы осталась "одна большая Малороссия".

Экс-президент Украины Леонид Кучма в интервью изданию "УП" поддержал официальную позицию нынешних властей Украины, которые считают, что Крым – не аннексирован, а оккупирован Россией.

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"Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели". А вот оккупация – это совсем другое: это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться", – сказал он.

Временно оккупированы и Крым, и часть Донбасса, но причины этих событий диаметрально противоположны, продолжил экс-президент. Оккупация Крыма стала возможной потому, что Украина не стала защищаться, а оккупация части Донбасса случилась после того, как украинцы начали защищаться, начали отвечать оккупантам, и началась поэтому война.

"Могли и не отвечать, конечно. Могли пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия", – сказал Кучма.

Напомним, использование термина "аннексия" в отношении Крыма является ошибочным. К тому же это является продолжением российского нарратива о статусе полуострова. Об этом заявил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко. Он напомнил, что согласно украинскому законодательству, Крым и Севастополь являются временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины.

Фокус ранее рассказывал, как с посягательствами на Крым сталкивались поочередно все президенты Украины.