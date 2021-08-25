"Це явище тимчасове, і ми своє повернемо": Кучма пояснив, у чому відмінність окупації Криму й Донбасу

За словами експрезидента, якби українці не почали захищати схід країни, то від України б залишилася "одна велика Малоросія".

Експрезидент України Леонід Кучма в інтерв'ю виданню "УП" підтримав офіційну позицію нинішньої влади України, які вважають, що Крим — не анексований, а окупований Росією.

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"Анексія — це ж нібито назавжди, це "відрізали і з'їли". А ось окупація — це зовсім інше: це явище тимчасове, і ми своє повернемо. Анексії можна тільки обурюватися, але як вже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися", — сказав він.

Тимчасово окуповані і Крим, і частина Донбасу, але причини цих подій діаметрально протилежні, продовжив експрезидент. Окупація Криму стала можливою тому, що Україна не стала захищатися, а окупація частини Донбасу сталася після того, як українці почали захищатися, почали відповідати окупантам, і тому почалася війна.

"Могли і не відповідати, звичайно. Могли задкувати до Збруча. І все було б мирно, і не було б війни, і України ніякої не було. А була б одна велика Малоросія", — сказав Кучма.

Нагадаємо, використання терміна "анексія" щодо Криму є помилковим. До того ж це є продовженням російського наративу про статус півострова. Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко. Він нагадав, що згідно з українським законодавством, Крим і Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями України.

Фокус раніше розповідав, як із посяганнями на Крим стикалися по черзі всі президенти України.