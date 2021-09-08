Україна введе санкції проти РФ за Керченський міст і перепланування парків у Севастополі

Під нові обмеження потраплять 24 юридичні та 6 фізичних осіб. Термін дії обмежень — п'ять років.

Кабінет Міністрів України схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) санкцій пакет проти тих, хто брав участь у будівництві моста через Керченську протоку і в руйнуванні севастопольських парків. Про це йдеться на сайті уряду.

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У відомстві зазначили, що окупанти в обхід українського законодавства займаються "переплануванням паркових територій у Севастополі".

Йдеться про 24 юридичні і шість фізичних осіб. Термін дії обмежувальних заходів — п'ять років.

Санкції щодо юросіб передбачають заборону на проведення експортно-імпортних операцій і виведення капіталів за межі України. Також вони зупинять виконання економічних і фінансових зобов'язань і ліцензованої діяльності в нашій країні.

Що стосується фізичних осіб, то їм санкції заборонять в'їжджати в Україну, розпоряджатися своїм майном на території країни, брати участь у приватизації та оренді майна, яке належить державі.

Після того, як санкції наберуть чинності, Міністерство закордонних справ повинне буде повідомити про це компетентним органам Євросоюзу, США, Канади та інших країн, щоб ті розглянули питання введення аналогічних обмежень.

Як повідомлялося раніше, другий президент України Леонід Кучма висловив думку, що Крим не анексований Росією, а окупований. На його думку, якби українці не почали захищати схід країни, то від неї залишилася б "одна велика Малоросія".

До цього аналогічну думку висловив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко. Він заявив, що в законодавстві України Крим і Севастополь — тимчасово окуповані території, і саме так, на його погляд, їх варто називати.