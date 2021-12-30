РНБО ввела санкції проти будівельників Керченського мосту та суддів у Криму

Під санкції потрапили працівники російських та іноземних компаній.

Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) погодилася з поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо запровадження санкцій проти представників компаній, які будували Керченський міст. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов на підсумковому брифінгу 30 грудня, який транслювався у Facebook Офісу президента.

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"Заслухали Шмигаля щодо санкцій проти людей, які на території окупованого Криму здійснюють неправомірне судочинство стосовно громадян України, а також компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту", – повідомив Данілов.

За його словами, санкції запровадили проти працівників російських та іноземних компаній. Також, розповів Данілов, після звіту голови СБУ Івана Баканова до списків санкцій було внесено зміни щодо чотирьох жінок, які змінили прізвища.

Імен людей, які опинилися під санкціями, Данілов не озвучив.

Про які санкції говорив Данілов?

У вересні цього року Кабмін вніс на розгляд РНБО пакет санкцій проти компаній, які будували міст через Керченську протоку. Усього встановили 24 юридичні та шість фізичних осіб. Термін дії санкцій – п'ять років.

Підсанкційним юрособам забороняється проводити експортно-імпортні операції та виводити капітали за межі України. Їм не дозволено виконувати економічні та фінансові зобов'язання та ліцензувати діяльність в Україні.

Санкції за будівництво Керченського мосту Євросоюз запровадив ще 30 липня 2018 року запровадив санкції. У жовтні минулого року їх розширили через запуск залізниці до окупованого Криму.