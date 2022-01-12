У Сенаті США пропонують запровадити санкції особисто проти Путіна через Україну: що відомо

Ініціатива демократів передбачає накладення обмежень не лише на президента та перших осіб РФ, а й на банківську систему. Зокрема, відключити країну від системи SWIFT.

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала нові антиросійські санкції, запропоновані сенаторами-демократами. Законопроєкт демократів передбачає новий пакет обмежень, спрямованих на економіку Росії, її лідера та перших осіб країни. Їх введуть у дію, якщо російський лідер вирішить розпочати вторгнення до України, повідомляє The Washington Post.

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Автор законопроєкту – голова парламентського комітету з міжнародних відносин Роберт Мендес.

"Комплекс заходів, викладених у законопроєкті, абсолютно ясно дає зрозуміти, що Сенат США не буде бездіяльним, коли Кремль погрожує повторним вторгненням в Україну", — заявив Менендес.

Також парламентарій зазначив, що його нормативний акт надсилає Росії чіткий сигнал: Путіну не варто обрушувати всю свою економіку і не треба жертвувати життям свого народу в марній спробі переписати карту Європи.

За даними американського видання, санкції можуть торкнутися особисто Путіна, а також інших високопосадовців і військових. Крім того, обмеження зачеплять банківську сферу РФ і систему міжбанківських платежів SWIFT.

Коли відбудеться голосування?

Видання зазначає, що голосування законопроєкту демократів не відбудеться цього тижня, оскільки парламентарії не мають єдиної думки щодо нового пакету санкцій. Повний список стримувальних заходів оприлюднять у разі ухвалення законопроєкту.

Цього тижня американські сенатори планують провести голосування щодо законопроєкту, висунутого американським сенатором-республіканцем Тедом Крузом. Він розробив нормативний акт щодо запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Раніше запропонований Крузом документ викликав чимало розбіжностей серед сенаторів, оскільки демократи вважали, що його ухвалення заважатиме президентові Джо Байдену в переговорах із Росією. У грудні минулого року Круз зумів домовитися з демократами, щоб до 14 січня вони схвалили санкції проти "Північного потоку-2" в обмін на кадрові призначення в Держдепі та Держказначействі, ініційовані Білим домом.

У ситуацію вирішив втрутитись президент України Володимир Зеленський, який звернувся до сенаторів із проханням підтримати законопроєкт Круза.

[ + – ] Твіт Володимира Зеленського зі зверненням до сенаторів

Раніше заступниця голови Держдепартаменту США Вікторія Нуланд повідомляла, що Вашингтон і Брюссель обговорюють експортні обмеження, які матимуть болісний ефект для російської економіки.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони України (РНБО) погодилася з поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про запровадження санкцій проти представників компаній, які будували Керченський міст.