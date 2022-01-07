Санкції по газопроводу "Північний потік-2" підірвуть єдність союзників проти Росії — Держдеп США
Прихильники санкцій проти "Північного потоку-2" з числа демократів вважають, що законопроект республіканця Теда Круза заважатиме президентові Джо Байдену у переговорах із Росією.
Висунутий американським сенатором-республіканцем Тедом Крузом законопроект про введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2" підірве єдину відповідь союзників на погрози Росії на адресу України. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс, пише Reuters.
Прайса попросили прокоментувати законопроект Круза щодо введення нових санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2". Його можуть розглянути наступного тижня у верхній палаті Конгресу США.
"На жаль, документ не є ефективним у протидії подальшій агресії Росії або захисту України", – заявив речник Держдепу.
Адміністрація президента США Джо Байдена працюватиме з Конгресом над надійним стримуючим фактором проти російської агресії в Україні, наголосив він.
Як зазначило Reuters, деякі сенатори-демократи підтримають законопроект Круза. Сенатор Жанна Шахін, яка виступала за санкції щодо "Північного потоку — 2", тепер називає документ "невчасним". За її словами, Вашингтону треба погоджувати з Німеччиною та іншими країнами у відповідь на можливі дії Росії в Україні.
Про що законопроект Теда Круза?
У грудні минулого року Круз домовився з демократами, щоб до 14 січня вони схвалили санкції проти "Північного потоку-2" в обмін на кадрові призначення у Держдепі та Держказначействі, ініційовані Білим домом.
Американське видання Politico писало, що сенатор Круз погодився розблокувати 32 кандидатури. Співрозмовники видання спочатку говорили про впевненість республіканців у ухваленні законопроекту Круза. Для цього потрібно 60 голосів сенаторів.
Через два дні Politico повідомило про зміну позиції демократів. Сенатори вважають, що схвалення документа завадить президенту США Джо Байдену у його переговорах з Росією та виробленні єдиної позиції з Європою.
Нагадаємо, що 29 грудня минулого року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив про повну готовність до роботи газопроводу "Північний потік — 2". Цього ж дня "Газпром" заповнив газом другу нитку газопроводу.
Німеччина повідомила про готовність виділити Україні 150 млн. євро на відновлювані джерела енергії після запуску "Північного потоку — 2".
Віце-прем'єр Росії Олексій Новак припускав, що після запуску "Північного потоку-2" РФ може зупинити транзит газу через Україну.