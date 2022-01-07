Санкції по газопроводу "Північний потік-2" підірвуть єдність союзників проти Росії — Держдеп США

Прихильники санкцій проти "Північного потоку-2" з числа демократів вважають, що законопроект республіканця Теда Круза заважатиме президентові Джо Байдену у переговорах із Росією.

Висунутий американським сенатором-республіканцем Тедом Крузом законопроект про введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2" підірве єдину відповідь союзників на погрози Росії на адресу України. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс, пише Reuters.

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Прайса попросили прокоментувати законопроект Круза щодо введення нових санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2". Його можуть розглянути наступного тижня у верхній палаті Конгресу США.

[ + – ] Круз погодився розблокувати деякі кадрові призначення Білого дому.

"На жаль, документ не є ефективним у протидії подальшій агресії Росії або захисту України", – заявив речник Держдепу.

Адміністрація президента США Джо Байдена працюватиме з Конгресом над надійним стримуючим фактором проти російської агресії в Україні, наголосив він.

Як зазначило Reuters, деякі сенатори-демократи підтримають законопроект Круза. Сенатор Жанна Шахін, яка виступала за санкції щодо "Північного потоку — 2", тепер називає документ "невчасним". За її словами, Вашингтону треба погоджувати з Німеччиною та іншими країнами у відповідь на можливі дії Росії в Україні.

Про що законопроект Теда Круза?

У грудні минулого року Круз домовився з демократами, щоб до 14 січня вони схвалили санкції проти "Північного потоку-2" в обмін на кадрові призначення у Держдепі та Держказначействі, ініційовані Білим домом.

[ + – ] "Газпром" заповнив газом другу нитку газопроводу 29 грудня Фото: nord-stream2.com

Американське видання Politico писало, що сенатор Круз погодився розблокувати 32 кандидатури. Співрозмовники видання спочатку говорили про впевненість республіканців у ухваленні законопроекту Круза. Для цього потрібно 60 голосів сенаторів.

Через два дні Politico повідомило про зміну позиції демократів. Сенатори вважають, що схвалення документа завадить президенту США Джо Байдену у його переговорах з Росією та виробленні єдиної позиції з Європою.

Нагадаємо, що 29 грудня минулого року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив про повну готовність до роботи газопроводу "Північний потік — 2". Цього ж дня "Газпром" заповнив газом другу нитку газопроводу.

Німеччина повідомила про готовність виділити Україні 150 млн. євро на відновлювані джерела енергії після запуску "Північного потоку — 2".

Віце-прем'єр Росії Олексій Новак припускав, що після запуску "Північного потоку-2" РФ може зупинити транзит газу через Україну.