Україна отримає від Німеччини 150 млн євро через запуск "Північного потоку-2", — віцепрем'єр ФРН

Виділення грошової допомоги, як стверджує Роберт Габек, дозволить прискорити перехід Києва на відновлювані джерела енергії на тлі можливої зупинки транзиту газу.

На тлі запуску газопроводу "Північний потік-2" Німеччина готова виділити 150 млн євро Україні. Про це в ефірі телеканалу ZDF розповів віцеканцлер Німеччини Роберт Габек.

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Топчиновник припустив, що будівництво та запуск "Північного потоку-2" може відвернути увагу Європи від України як від країни-транзитера палива.

У разі роботи трубопроводу уряд Німеччини може сприяти переходу Києва на відновлювані джерела енергії, виділивши Україні 150 млн євро для реалізації цієї програми.

Роберт Габек запевнив, що очолюваний ним Кабінет Міністрів готовий надати таку фінансову допомогу.

Водночас віцеканцлер Німеччини підтримав рішення федерального уряду не втручатися в питання про затвердження газопроводу "Північний потік-2" та розглядати його лише з юридичної точки зору. Роберт Габек в ефірі телеканалу припустив заморожування проєкту в залежності від дій Росії щодо України.

"Ми правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону. Політика має бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що, дивлячись на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ, доведеться приймати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані (проти "Північного потоку-2" — ред.) у разі виникнення нового гострого конфлікту", — підсумував топчиновник, коментуючи можливе заморожування російського газопроводу.

Зазначимо, що 29 грудня "Газпром" заявив про готовність до використання газопроводу "Північний потік-2". У середу, як повідомив голова правління монополіста Олексій Міллер, другу нитку трубопроводу було заповнено газом.

Віцепрем'єр Росії Олексій Новак, коментуючи можливий запуск "Північного потоку-2", допустив зупинку транзиту газу через Україну.