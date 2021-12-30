Украина получит от Германии 150 млн евро из-за запуска "Северного потока-2", — вице-премьер ФРГ

Выделение денежной помощи, как утверждает Роберт Хабек, позволит ускорить переход Киева на возобновляемые источники энергии на фоне возможной остановки транзита газа.

На фоне запуска газопровода "Северный поток-2" Германия готова выделить 150 млн евро Украине. Об этом в эфире телеканала ZDF рассказал вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Топ-чиновник предположил, что строительство и запуск "Северного потока-2" может отвернуть внимание Европы от Украины как от страны-транзитера топлива.

В случае работы трубопровода правительство Германии может поспособствовать переходу Киева на возобновляемые источники энергии, выделив Украине 150 млн евро для реализации этой программы.

Роберт Хабек заверил, что возглавляемый им Кабинет министров готов предоставить такую финансовую помощь.

Вместе с этим, вице-канцлер Германии поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении газопровода "Северный поток-2" и рассматривать его только с юридической точки зрения. Роберт Хабек в эфире телеканала предположил заморозку проекта в зависимости от действий России по отношению к Украине.

"Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом. Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены (против "Северного потока-2" — ред.) в случае возникновения нового острого конфликта", — подытожил топ-чиновник, комментируя возможную заморозку российского газопровода.

Отметим, что 29 декабря "Газпром" заявил о готовности к использованию газопровода "Северный поток-2". В среду, как сообщил глава правления монополиста Алексей Миллер, вторая нитка трубопровода была заполнена газом.

Вице-премьер России Алексей Новак, комментируя возможный запуск "Северного потока-2", допустил остановку транзита газа через Украину.