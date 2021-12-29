"Чисто коммерческая история": в России допустили остановку транзита газа через Украину

Украине нужно предложить выгодные экономические условия для продолжения транзита газа и нормальное состояние газотранспортной системы, утверждают российские власти.

Транзит российского газа через территорию Украины могут остановить, если не будет заявок от покупателей "Газпрома". Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК.

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По словам чиновника, покупатели газа выбирают самую выгодную стратегию.

"Сейчас он (покупатель) может брать газ из подземных газовых хранилищ, который туда был закачан, например, по более низким ценам, чем есть сегодня на рынке. Это чисто коммерческая история", — отметил вице-премьер.

Новак подчеркнул наличие обязательств у РФ прокачивать по украинскому маршруту не менее 40 миллиардов кубометров газа в год и такой договор подписан до конца 2024 года.

"И на сегодняшний день эта цифра уже даже перевыполнена", – заметил он.

[ + – ] Новак заявил об обязательствах прокачивать газ по украинской ГТС Фото: rbc.ru

В России никогда не отказывались от украинской газотранспортной системы (ГТС), поэтому Украине нужно предложить выгодные экономические условия и техническое состояние ГТС, чтобы после 2024 года "Газпром" забронировал ее мощности, добавил чиновник.

Как полагает Новак, пропускная способность экспортной инфраструктуры ГТС не может быть равна объему потребления и "всегда должны быть свободный запас пропускной способности и конкуренция".

Причины энергокризиса в Европе

По словам Новака, холодная зима сильно повлияла на увеличение цены на газ. Прошлый раз из-за длительной зимы на три недели сократилось время, чтобы заполнить газом подземные газовые хранилища (ПХГ) Европы, отметил он.

За лето Европа не успела накопить достаточные запасы газа, считает замминистра.

[ + – ] За прошую зиму из европейских ПХГ отобрали около 66 млрд кубометров газа Фото: РИА Новости

"Например, за зимний период было отобрано около 66 млрд кубометров из ПХГ Европы, а за летний период закачано всего 47,8 млрд. Сразу возник дефицит почти на 18 млрд куб. м. Рынок, конечно, ощутил, что есть недостаток газа", – пояснил Новак.

Чтобы цены на газ стабилизировались, нужно, чтобы газовое предложение полностью обеспечило спрос зимой. Стабильность цен возможна, если большую часть потребления обеспечат за счет долгосрочных поставок из РФ, Алжира и Норвегии, резюмировал вице-премьер.

Напомним, что 21 декабря европейские цены на газ выросли более, чем на 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Пик стоимости пришелся на 2 063 долларов. Через несколько дней цена откатилась до 1 692 долларов.

"Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности газопровода "Ямал-Европа" на январь.

В Евросоюзе тем временем не спешат сертифицировать газопровод "Северный поток — 2", поскольку он не полностью соответствует европейскому законодательству. Запуск трубопровода не стоит ожидать раньше второй половины 2022 года.