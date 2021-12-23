Цены на российский газ в Европе обвалились почти на 20% на фоне поставок топлива из США

Снижение цен также вызвано прогнозом синоптиков, согласно которому погода в на северо-западе Европы на следующей неделе будет теплее обычного.

Цена на природный газ в Европе упала до отметки в 1692 доллара за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на вечер четверга, 23 декабря.

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Так, график цены свидетельствует о том, что сегодняшние торги фьючерсов на нидерландском хабе TTF открылись с показателя в $1964 за 1 тыс. кубометров (164 евро за МВт-час). Однако уже к 16:00 по киевскому времени этот показатель снизился до $1692 за тысячу кубометров (141,25 евро за МВт-час).

[ + – ] График стоимости газа в Европе

Причины падения цен на газ

Агентство Bloomberg указало, что падение стоимости топлива на европейском рынке 23 декабря составило более 20%. Эксперты рынка утверждают, что это связано с кораблями, загруженными сжиженным природным газом (СПГ), которые направляются из США в Европу, чтобы компенсировать снижение поставок из России.

[ + – ] Карта поставок американского СПГ в Европу

Цены на газ в Европе в уходящем году выросли более чем в шесть раз, поскольку РФ ограничила поставки, а европейская экономика, пострадавшая от пандемии, начала восстанавливаться, что привело к увеличению спроса на топливо. Цены на газ в Европе на данный момент в 13 раз выше, чем в США, что и сделало регион основным направлением для поставок американского СПГ.

Снижение цен также обусловлено прогнозом синоптиков, согласно которому температура воздуха на следующей неделе в Северо-Западной Европе превысит сезонные нормы.

Тем временем "Газпром" 21 декабря остановил поставку газа в Европу по транзитному маршруту "Ямал-Европа". По данным оператора Gascade, газопровод работает в реверсном режиме. При этом у компании не было забронированных мощностей на период с 21 по 23 декабря.

Поставки из России в Европу на этой неделе резко упали, так как некоторые покупатели по долгосрочным сделкам уже исчерпали свои годовые ограничения на импорт, сообщает издание со ссылкой на источники, осведомленные в этом вопросе.

Ожидается, что поставки СПГ из США помогут Франции преодолеть энергетический кризис на фоне возросшей потребности в производстве электроэнергии из газа, угля и даже нефти. Вместе с тем, по данным журналистов, в начале января страна будет вынуждена снизить мощность своих ядерных реакторов почти на 30%.

Отметим, что, по состоянию на 23 декабря, европейские газовые хранилища заполнены на 58,26% — это рекордно низкий за последние годы показатель. Еще 15 декабря он составлял 62,41%.

[ + – ] Уровень заполненности европейских хранилищ газом

Напомним, достроенный ранее в этом году российский трубопровод "Северный поток — 2" может не быть сертифицирован из-за несоответствия европейскому законодательству. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 12 декабря. А по данным агентства Reuters, одобрения запуска проекта не стоит ожидать ранее второй половины 2022 года. На фоне этих заявлений РФ не спешит наполнять европейские хранилища топливом по уже существующим каналам, указывая на отсутствие долгосрочных контрактов на поставку с европейской стороной.

Об этой и других причинах повышения цен на газ, которое наблюдалось на протяжении этого года, читайте в специальном материале Фокуса.