Ціни на російський газ у Європі обвалилися майже на 20% на тлі постачання палива із США

Зниження цін також викликане прогнозом синоптиків, згідно з яким погода на північному заході Європи наступного тижня буде теплішою за звичайну.

Ціна на природний газ у Європі впала до позначки 1692 долари за 1 тисячу кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE станом на вечір четверга, 23 грудня.

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Так, графік ціни свідчить про те, що сьогоднішні торги ф'ючерсів на нідерландському хабі TTF відкрилися з показника $1964 за 1 тис. кубометрів (164 євро за МВт-годину). Проте вже до 16:00 за київським часом цей показник знизився до $1692 за тисячу кубометрів (141,25 євро за МВт-годину).

[ + – ] Графік вартості газу в Європі

Причини падіння цін на газ

Агентство Bloomberg вказало, що падіння вартості палива на європейському ринку 23 грудня склало більше 20%. Експерти ринку стверджують, що це пов'язано з кораблями, завантаженими зрідженим природним газом (ЗПГ), які прямують із США до Європи, щоб компенсувати зниження постачань із Росії.

[ + – ] Карта поставок американського ЗПГ до Європи

Ціни на газ у Європі у 2009 році зросли більш ніж у шість разів, оскільки РФ обмежила поставки, а європейська економіка, що постраждала від пандемії, почала відновлюватися, що призвело до збільшення попиту на пальне. Ціни на газ у Європі наразі в 13 разів вищі, ніж у США, що й зробило регіон основним напрямком для постачання американського ЗПГ.

Зниження цін також обумовлено прогнозом синоптиків, згідно з яким температура повітря наступного тижня в Північно-Західній Європі перевищить сезонні норми.

Тим часом "Газпром" 21 грудня зупинив постачання газу до Європи транзитним маршрутом "Ямал-Європа". За даними оператора Gascade, газопровід працює у реверсному режимі. При цьому компанія не мала заброньованих потужностей на період з 21 по 23 грудня.

Постачання з Росії в Європу цього тижня різко впали, оскільки деякі покупці довгострокових угод вже вичерпали свої річні обмеження на імпорт, повідомляє видання з посиланням на джерела, обізнані в цьому питанні.

Очікується, що постачання ЗПГ із США допоможуть Франції подолати енергетичну кризу на тлі зростання потреби у виробництві електроенергії з газу, вугілля і навіть нафти. Водночас, за даними журналістів, на початку січня країна буде змушена зменшити потужність своїх ядерних реакторів майже на 30%.

Зазначимо, що станом на 23 грудня європейські газові сховища заповнені на 58,26% — це рекордно низький за останні роки показник. Ще 15 грудня він складав 62,41%.

[ + – ] Рівень заповнення європейських сховищ газом

Нагадаємо, що добудований раніше цього року російський трубопровід "Північний потік — 2" може не бути сертифікований через невідповідність європейському законодавству. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 12 грудня. А за даними агентства Reuters, схвалення запуску проєкту не варто очікувати раніше за другу половину 2022 року. На тлі цих заяв РФ не поспішає наповнювати європейські сховища паливом уже наявними каналами, вказуючи на відсутність довгострокових контрактів на постачання з європейською стороною.

Про цю та інші причини підвищення цін на газ, яке спостерігалося протягом цього року, читайте в спеціальному матеріалі Фокусу.