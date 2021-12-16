Сертифікацію "Північного потоку-2" заморозили щонайменше до другої половини 2022 року

Раніше німецький регулятор призупинив сертифікацію ПП-2 через невідповідність законодавству ЄС.

Сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" до літа не варто очікувати. Про це повідомили у Федеральному мережевому агентстві з електрики, газу, телекомунікацій, пошти та залізниці Німеччини (Bundesnetzagentur), пише Reuters.

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"У першому півріччі 2022 року цього не станеться", — заявив президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, коментуючи терміни сертифікації.

За його словами, компанія оператор Nord Stream 2 розпочала процес створення дочірньої компанії в Німеччині відповідно до вимог німецького законодавства.

Як відомо, процес сертифікації російського газопроводу регулятор призупинив через невідповідність законодавству Євросоюзу. Щоб вийти із ситуації, Nord Stream 2 створює "доньку" на території ФРН.

Раніше нова глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що поки що процес сертифікації "Північного потоку-2" не може прогресувати, оскільки запуск газопроводу не відповідає енергетичному законодавству ЄС.

Нагадаємо, що в листопаді німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації "Північного потоку-2" як незалежний оператор газопроводу, який зіткнувся з безліччю перешкод під час свого будівництва. Йдеться, зокрема, про екологічні проблеми та санкції.