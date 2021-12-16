Сертификацию "Северного потока-2" заморозили минимум до второй половины 2022 года

Ранее немецкий регулятор приостановил процесс сертификации СП-2 из-за несоответствия законодательству ЕС.

Сертификации российского газопровода "Северный поток-2" до лета ожидать не стоит. Об этом сообщили в Федеральном сетевом агентстве по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам Германии (Bundesnetzagentur), пишет Reuters.

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"В первом полугодии 2022 года не будет", — заявил президент Bundesnetzagentur Йохан Хоманн, комментируя сроки сертификации.

По его словам, компания оператор Nord Stream 2 начала процесс создания дочерней компании в Германии в соответствии с требованиями немецкого законодательства.

Как известно, процесс сертификации российского газопровода регулятор приостановил из-за несоответствия законодательству Евросоюза. Чтобы выйти из ситуации, Nord Stream 2 создает "дочку" на территории ФРГ.

Ранее новая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что пока процесс сертификации "Севереного потока-2" не может прогрессировать, так как запуск газопровода не соответствует энергетическому законодательству ЕС.

Напомним, что в ноябре немецкий регулятор временно приостановил процедуру сертификации "Северного потока-2" в качестве независимого оператора газопровода, который столкнулся с множеством препятствий во время своего строительства. Речь идет, в частности, об экологических проблемах и санкциях.