В Германии заявили, что "Северный поток-2" пока не соответствует нормам ЕС

В прошлом месяце немецкий регулирующий орган временно приостановил процедуру сертификации газопровода.

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод "Северный поток-2" еще не может быть запущен, поскольку он не соответствует европейским энергетическим стандартам. Об этом сообщает ZDF.

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"В настоящее время этот трубопровод не может быть одобрен, потому что он не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства", — сказала Бербок и добавила, что также не решены вопросы безопасности.

В ноябре немецкий регулирующий орган временно приостановил процедуру сертификации "Северного потока-2" в качестве независимого оператора газопровода, который столкнулся с множеством препятствий во время своего строительства: от экологических проблем, высказанных несколькими европейскими странами, до прямого давления и санкций, введенных Вашингтоном.

Как известно, новый канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил России последствиями для "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину. Также он призвал уважать принцип нерушимости границ.

Перед этим оппозиция в ФРГ призвала новое правительство Шольца "отреагировать с позиции силы" на кризис на Донбассе и действия России вблизи восточных границ Украины.