В Германии заявили, что "Северный поток-2" пока не соответствует нормам ЕС
В прошлом месяце немецкий регулирующий орган временно приостановил процедуру сертификации газопровода.
Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод "Северный поток-2" еще не может быть запущен, поскольку он не соответствует европейским энергетическим стандартам. Об этом сообщает ZDF.
"В настоящее время этот трубопровод не может быть одобрен, потому что он не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства", — сказала Бербок и добавила, что также не решены вопросы безопасности.
В ноябре немецкий регулирующий орган временно приостановил процедуру сертификации "Северного потока-2" в качестве независимого оператора газопровода, который столкнулся с множеством препятствий во время своего строительства: от экологических проблем, высказанных несколькими европейскими странами, до прямого давления и санкций, введенных Вашингтоном.
Как известно, новый канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил России последствиями для "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину. Также он призвал уважать принцип нерушимости границ.
Перед этим оппозиция в ФРГ призвала новое правительство Шольца "отреагировать с позиции силы" на кризис на Донбассе и действия России вблизи восточных границ Украины.