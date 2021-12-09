Оппозиция Германии жестко призвала Шольца поставить Путина "на место"

Правоцентристы считают, что вопросы с российским президентом нужно решать только с позиции силы.

Германские оппозиционные силы призвали новое правительство канцлера Олафа Шольца жестко отреагировать на действия России вблизи восточных границ Украины. Об этом сообщает издание ZN.ua

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Отмечается, что результатом разъяснений политическому истеблишменту Германии со стороны украинского посла Андрея Мельника, стало заявление Иоганна Ваделуфа от имени правоцентристских фракций о жесткой позиции Германии относительно криза на Востоке Украины.

"Новое федеральное правительство, которое вступает в должность сегодня, должно с первого дня посвятить себя кризису на восточной границе Украины и помочь в его разрешении. В то же время, этот вопрос можно решить только с позиции силы". – говорится в заявлении фракции.

Лидер фракции подчеркнул, что Германия внесла существенный вклад в коллективную безопасность в рамках членства НАТО и увеличила ВВП на оборонные расходы. Поэтому, учитывая это, Кремль должен будет серьезно относиться к таким заявлениям Германии.

Оппозиция считает, что последние данные о наращивании военной мощи России вблизи украинских границ вызывают серьезную обеспокоенность Германии и союзников. По мнению оппозиционеров, инициатива США относительно диалога с Владимиром Путиным является "важным и единственным способом деэскалации" возникшего кризиса. Отмечается, что недавний разговор президента США Джо Байдена с российским президентом показал недвусмысленную позицию Запада.

По словам Байдена, в том случае, если Путин возобновит военное вторжение в Украину, это приведет к значительным и очень болезненным последствиям для России. Тогда на карту будет поставлено все, в том числе и энергетическое сотрудничество.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что информация о готовящемся вторжении России на Украину является ложью. При это мон добавил что Россия намерена присекать все провокации со стороны Киева, относительно силового решения кризиса на Донбассе.

Напомним, что после проведения онлайн-переговоров президента США и России, администрация Байдена приняла решение взять на себя более весомую роль в дипломатии. Предполагается что США будет оказывать давление на Украину, для того чтобы страна предоставила автономию части территорий ОРДЛО.