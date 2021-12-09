Опозиція Німеччини жорстко закликала Шольца поставити Путіна "на місце"

Правоцентристи вважають, що питання з російським президентом потрібно вирішувати лише з позиції сили.

Німецькі опозиційні сили закликали новий уряд канцлера Олафа Шольца жорстко відреагувати на дії Росії поблизу східних кордонів України. Про це повідомляє видання DT.ua.

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Зазначається, що результатом роз'яснень політичному істеблішменту Німеччини з боку українського посла Андрія Мельника стала заява Йоганна Ваделуфа від імені правоцентристських фракцій щодо жорсткої позиції Німеччини щодо кризи на Сході України.

"Новий федеральний уряд, який вступає на посаду сьогодні, має з першого дня присвятити себе кризі на східному кордоні України та допомогти у її вирішенні. Водночас, це питання можна вирішити лише з позиції сили". – йдеться у заяві фракції.

Лідер фракції наголосив, що Німеччина зробила істотний внесок у колективну безпеку у межах членства НАТО та збільшила ВВП на оборонні витрати. Тому, враховуючи це, Кремль повинен серйозно ставитись до таких заяв Німеччини.

Опозиція вважає, що останні дані про нарощування військової могутності Росії поблизу українських кордонів викликають серйозне занепокоєння Німеччини та союзників. На думку опозиціонерів, ініціатива США щодо діалогу з Володимиром Путіним є "важливим і єдиним способом деескалації" кризи. Зазначається, що нещодавня розмова президента США Джо Байдена з російським президентом показала недвозначну позицію Заходу.

За словами Байдена, якщо Путін відновить військове вторгнення в Україну, це призведе до значних і дуже болючих наслідків для Росії. Тоді на карту буде поставлено все, зокрема й енергетична співпраця.

Зі свого боку, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що інформація про підготовку вторгнення Росії в Україну є брехнею. При цьому він додав, що Росія має намір припиняти всі провокації з боку Києва, щодо силового вирішення кризи на Донбасі.

Нагадаємо, що після проведення онлайн-переговорів президента США та Росії, адміністрація Байдена прийняла рішення взяти на себе вагомішу роль у дипломатії. Передбачається, що США чинитиме тиск на Україну, щоб країна надала автономію частини територій ОРДЛО.