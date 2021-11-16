Германия поставила на паузу сертификацию "Северного потока-2"

Немецкий регулятор требует от компании-оператора проекта создать дочернее предприятие в Германии, которое будет управлять немецкой частью газоопровода.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) приостановило процесс сертификации компании-оператора российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила пресс-служба регулятора на своем сайте.

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Ведомство пришло к выводу, что сертифицировать оператора объекта можно только в том случае, если компания зарегистрирует в Германии дочернее предприятие в соответствии с законодательством страны. В агентстве отметили, что изначально Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой находится в Цуге (Швейцария), приняла решение не менять свою юридическую форму и основать дочернюю компанию для управления немецкой частью трубопровода. Далее эта компания должна стать владельцем и оператором части газопровода, расположенной в ФРГ.

Агентство отметило, что сертификация будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочернему предприятию и Bundesnetzagentur не сможет проверить, заполнены ли документы, которые были повторно предоставлены новой компанией. В течение четырех месяцев агентство сможет возобновить экспертизу, а также подготовить проект решения касательно трубопровода и передать его в Европейскую комиссию для заключения.

Напомним, в пятницу, 10 сентября, российская корпорация "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее СМИ сообщали, что Россия намерена запустить проект в эксплуатацию уже в октябре 2021 года, однако этого не произошло.

Также Фокус писал, что Федеральное сетевое агентство ФРГ может наказать компанию-оператора "Северного потока-2", если она начнет прокачивать газ без разрешения регулятора.