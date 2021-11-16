Німеччина поставила на паузу сертифікацію "Північного потоку-2"

Німецький регулятор вимагає від компанії-оператора проекту створити дочірнє підприємство в Німеччині, яке керуватиме німецькою частиною газопроводу.

Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) призупинило процес сертифікації компанії-оператора російського газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. Про це у вівторок, 16 листопада, повідомила пресслужба регулятора на своєму сайті.

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Відомство дійшло висновку, що сертифікувати оператора об'єкта можна лише в тому випадку, якщо компанія зареєструє в Німеччині дочірнє підприємство відповідно до законодавства країни. В агентстві зазначили, що спочатку Nord Stream 2 AG, штаб-квартира якої розташована в Цузі (Швейцарія), ухвалила рішення не змінювати свою юридичну форму та заснувати дочірню компанію для управління німецькою частиною трубопроводу. Далі ця компанія має стати власником і оператором частини газопроводу, розташованої у ФРН.

Агентство зазначило, що сертифікацію буде призупинено доти, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірньому підприємству та Bundesnetzagentur не зможе перевірити, чи заповнені документи, які були повторно надані новою компанією. Протягом чотирьох місяців агентство зможе відновити експертизу, а також підготувати проект рішення щодо трубопроводу та передати його до Європейської комісії для укладання.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 вересня, російська корпорація "Газпром" оголосила про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія має намір запустити проект в експлуатацію вже в жовтні 2021 року, проте цього не сталося.

Також Фокус писав, що Федеральне мережеве агентство ФРН може покарати компанію-оператора "Північного потоку-2", якщо вона почне прокачувати газ без дозволу регулятора.