У Німеччині заявили, що "Північний потік-2" поки що не відповідає нормам ЄС

Минулого місяця німецький регулювальник тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу.

Нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що газопровід "Північний потік-2" ще не може бути запущено, оскільки він не відповідає європейським енергетичним стандартам. Про це повідомляє ZDF.

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"Наразі цей трубопровід не може бути схвалений, тому що він не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства", — сказала Бербок і додала, що також не вирішено питання безпеки.

У листопаді німецький регулювальник тимчасово призупинив процедуру сертифікації "Північного потоку-2" як незалежний оператор газопроводу, який зіткнувся з безліччю перешкод під час свого будівництва: від екологічних проблем, висловлених кількома європейськими країнами, до прямого тиску та санкцій, запроваджених Вашингтоном.

Як відомо, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц погрожував Росії наслідками для "Північного потоку-2" в разі нападу РФ на Україну. Також він закликав поважати принцип непорушності кордонів.

Перед цим опозиція у ФРН закликала новий уряд Шольца "відреагувати з позиції сили" на кризу на Донбасі та дії Росії поблизу східних кордонів України.