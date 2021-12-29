"Чисто комерційна історія": у Росії допустили зупинку транзиту газу через Україну

Україні потрібно запропонувати вигідні економічні умови для продовження транзиту газу та нормальний стан газотранспортної системи, стверджує російська влада.

Транзит російського газу через територію України може зупинитися, якщо не буде заявок від покупців "Газпрому". Про це повідомив віцепрем'єр Росії Олександр Новак в інтерв'ю РБК.

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За словами чиновника, покупці газу обирають найвигіднішу стратегію.

"Зараз він (покупець) може брати газ із підземних газових сховищ, який туди був закачаний, наприклад, за нижчими цінами, ніж є сьогодні на ринку. Це чисто комерційна історія", — зазначив віцепрем'єр.

Новак підкреслив наявність зобов'язань у РФ прокачувати українським маршрутом понад 40 мільярдів кубометрів газу на рік, і такий договір підписано до кінця 2024 року.

"І на сьогодні ця цифра вже навіть перевиконана", – зауважив він.

[ + – ] Новак заявив про зобов'язання прокачувати газ українською ГТС Фото: rbc.ru

У Росії ніколи не відмовлялися від української газотранспортної системи (ГТС), тому Україні потрібно запропонувати вигідні економічні умови та технічний стан ГТС, щоб після 2024 року "Газпром" забронював її потужності, додав урядовець.

Як вважає Новак, пропускна спроможність експортної інфраструктури ГТС не може дорівнювати обсягу споживання і "завжди має бути вільний запас пропускної спроможності та конкуренція".

Причини енергокризи в Європі

За словами Новака, холодна зима дуже вплинула на збільшення ціни на газ. Минулого разу через тривалу зиму на три тижні скоротився час, щоб заповнити газом підземні газові сховища (ПСГ) Європи, зазначив він.

За літо Європа не встигла нагромадити достатні запаси газу, вважає заступник міністра.

[ + – ] Минулої зими з європейських ПСГ відібрали близько 66 млрд кубометрів газу Фото: РИА Новости

"Наприклад, за зимовий період було відібрано близько 66 млрд кубометрів із ПСГ Європи, а за літній період закачано всього 47,8 млрд. Відразу виник дефіцит майже на 18 млрд куб. м. Ринок, звичайно, відчув, що є нестача газу", – пояснив Новак.

Щоб ціни на газ стабілізувалися, потрібно, щоб газова пропозиція повністю забезпечила попит узимку. Стабільність цін можлива, якщо більшу частину споживання забезпечать за рахунок довгострокових поставок із РФ, Алжиру та Норвегії, резюмував віцепрем'єр.

Нагадаємо, що 21 грудня європейські ціни на газ зросли на понад 2 тис. доларів за тисячу кубометрів. Пік вартості припав на 2063 доларів. За кілька днів ціна відкотилася до 1 692 доларів.

"Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності газопроводу "Ямал-Європа" на січень.

У Євросоюзі тим часом не поспішають сертифікувати газопровід "Північний потік-2", оскільки він не повністю відповідає європейському законодавству. Запуск трубопроводу не варто очікувати раніше за другу половину 2022 року.