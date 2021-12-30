"Північний потік-2" повністю готовий до експлуатації, — Газпром

За словами голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, у середу завершено заповнення газом другої нитки газопроводу ПП-2.

Газопровід "Північний потік-2" призначений для транспортування російського газу в Європу дном Балтійського моря, повністю готовий до роботи. Про це 29 грудня заявив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер під час наради у Володимира Путіна на тему опалювального сезону.

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За його словами, у середу в другій половині дня "Газпром" завершив заповнення газом другої нитки ПП-2, тож газопровід повністю готовий до введення в експлуатацію.

Тим часом, російський газопровід досі не пройшов європейську сертифікацію. Голова Федерального агентства з мереж (BNetzA) у Бонні Йохен Хоман заявив, що протягом першого півріччя 2022 року рішення із сертифікації ПП-2 ухвалено не буде. Питання вирішиться тоді, коли швейцарський оператор Nord Stream 2 AG надасть документи, що свідчать про створення в Німеччині окремої компанії з управління газопроводом, оскільки цього вимагає законодавство.

Якщо компанія буде створена і BNetzA отримає необхідні документи, агентство передасть своє рішення Єврокомісії, яка матиме 4 місяці на його вивчення. І коли європейський регулятор надасть свій висновок, агентство має ще 2 місяці на надання сертифікату. Так, весь процес може тривати майже шість місяців.

Варто зазначити, що така ситуація склалася на тлі історично низького рівня заповненості газових сховищ у Німеччині, порівняно з показниками минулих років. Так, станом на грудень цей рівень опустився нижче 60%. Директор асоціації операторів підземних сховищ газу в Німеччині (INES) Себастьян Блешке повідомив, що якщо споживання газу залишиться на колишньому рівні, то до лютого 2022 року рівень заповненості газових сховищ "стане дуже низьким".

Раніше повідомлялося, що існує можливість зупинення транзиту російського газу через територію України. Незважаючи на наявність зобов'язань у Росії прокачувати українським маршрутом, транзит може бути зупинений якщо не буде заявок від покупців "Газпрому".

Нагадаємо, що 21 грудня в Європі було встановлено новий рекорд біржової ціни на природний газ. Вартість 1 тис. кубометрів блакитного палива підскочила до 2 063 доларів.