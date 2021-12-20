Шантаж спрацював. Сенат США проголосує за санкції проти "Північного потоку-2"

Сенатор-республіканець Тед Круз пообіцяв розблокувати схвалення кадрових питань в обмін на розгляд обмежень проти трубопроводу РФ. Голосування мають провести до 14 січня 2022 року.

У Сенаті розблокували питання щодо запровадження можливих санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Про це пише видання The Hill.

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Між республіканцями та демократами було досягнуто домовленості щодо проведення голосування до 14 січня 2022 року, за підсумками якого Сенат США може запровадити обмеження проти проєкту "Північний потік-2" на тлі концентрації російських військ на кордоні з Україною.

Як зазначають журналісти, сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз вдався до шантажу, заблокувавши схвалення десятка кандидатур, які висунув президент Джо Байден. Угода між Республіканською та Демократичною партіями передбачає розгляд законопроєкту про введення санкцій проти "Північного потоку-2" в обмін на кадрові перестановки в Держдепі та Держказначействі, які були ініційовані Білим домом.

За даними видання Politico, сенатор-республіканець Тед Круз погодився розблокувати розгляд одразу 32 кандидатур. Після ухвалення угоди Сенат у прискореному темпі вже затвердив колишнього мера Чикаго Рама Емануеля на посаду посла США в Японії. Більше того, Тед Круз пообіцяв не блокувати інші ініціативи демократів у разі, якщо сенатори ухвалять законопроєкт про введення санкцій проти "Північного потоку-2", а також передадуть його до Палати представників та на підпис президенту Джо Байдену.

Раніше Bloomberg поінформував, що країни ЄС не поспішають із санкціями щодо "Північного потоку-2" на тлі можливого вторгнення РФ в Україну. Натомість, як повідомляли журналісти, офіційний Брюссель прагнутиме діалогу з Росією замість того, щоб затверджувати економічні обмеження проти проєкту.

А 8 грудня до Конгресу внесли законопроєкт про оборонний бюджет США на 2022 рік, у якому не передбачено санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".