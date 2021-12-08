Конгрес США виділить 300 млн доларів із військового бюджету у 2022 році на допомогу Україні

Таке рішення викликане напруженою політичною ситуацією, яка припускає ризик повномасштабної війни між Росією й Україною.

Законодавці США внесли щорічний законопроект, який передбачає виділення 300 млн доларів, які підуть на підтримку збройних сил України наступного року. Це більше, ніж планувалося адміністрацією Байдена, повідомляє агентство "Рейтерс". Таке рішення викликане напруженою політичною ситуацією, яка припускає ризик повномасштабної війни між Росією й Україною.

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Водночас у документі не згадується про введення санкцій проти "Північного потоку – 2" вартістю 11 млрд доларів, що планувалося раніше. Це внесло б напругу у відносини США та Німеччини, яка залежить від постачання газу з Російської Федерації. Вашингтон не хоче псувати відносини з Європою, потребуючи підтримки союзників із інших питань.

До того ж було відхилено поправку про заборону американським інвесторам купувати російські суверенні облігації. Цей крок міг би також уплинути на російську економіку, обмеживши доступ коштів американських фінансових інституцій на ринок Росії.

Після того, як Сенат розгляне законопроект, його буде передано на затвердження президенту США.

Перед цим Джозеф Байден провів переговори з Володимиром Путіним. Президент США попередив, що США дадуть відповідь серйозними заходами в разі вторгнення в Україну. У США впевнені, що це призведе до того ж результату, що й афганська кампанія СРСР, яку вважають однією з причин розвалу Радянського Союзу.