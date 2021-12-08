Конгресс США выделит 300 млн долларов из военного бюджета в 2022 году на помощь Украине

Такое решение вызвано напряженной политической ситуацией, которая допускает риск полномасштабной войны между Россией и Украиной.

Законодатели США внесли ежегодный законопроект, предусматривающий выделение 300 млн. долларов, которые пойдут на поддержку вооруженных сил Украины в следующем году. Это больше, чем ранее планировалось администрацией Байдена, сообщает агентство Рейтерс. Такое решение вызвано напряженной политической ситуацией, которая допускает риск полномасштабной войны между Россией и Украиной.

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Вместе с тем в документе не упоминается о введении санкций против "Северного потока – 2", стоимостью 11 млрд. долларов, что планировалось ранее. Это внесло бы напряжение в отношения США с Германией, зависящей от поставок газа из Российской Федерации. Вашингтон не хочет портить отношения с Европой, нуждаясь в поддержке союзников по другим вопросам.

К тому же была отклонена поправка о запрете американским инвесторам покупать российские суверенные облигации. Этот шаг мог бы также повлиять на российскую экономику, ограничив доступ средств американских финансовых институтов на рынок России.

После того, как Сенат рассмотрит законопроект, он будет передан на утверждение президенту США.

Перед этим Джозеф Байден провел переговоры с Владимиром Путиным. Президент США предупредил, что США ответят серьезными мерами в случае вторжения в Украину. В США уверены, что это приведет к тому же итогу, что и афганская кампания СССР, которую считают одной из причин развала Советского Союза..