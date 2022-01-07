Санкции по газопроводу "Северный поток-2" подорвут единство союзников против России, – Госдеп США
Сторонники санкций против "Северного потока-2" из числа демократов считают, что законопроект республиканца Теда Круза помешает президенту Джо Байдену в переговорах с Россией.
Выдвинутый американским сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроект о введении санкций против газопровода "Северный поток-2" подорвет единый ответ союзников на угрозы России в адрес Украины. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, пишет Reuters.
Прайса попросили прокомментировать законопроект Круза о вводе новых санкций против газопровода "Северный поток – 2". Его могут рассмотреть на следующей неделе в Верхней палате Конгресса США.
"К сожалению, документ не является эффективным в противодействии дальнейшей агрессии России или защите Украины", – заявил спикер Госдепа.
Администрация президента США Джо Байдена будет работать с Конгрессом над надежным сдерживающим фактором против российской агрессии в Украине, подчеркнул он.
Как отметило Reuters, немногие сенаторы-демократы поддержат законопроект Круза. Сенатор Жанна Шахин, которая выступала за санкции по "Северному потоку-2", теперь называет документ "несвоевременным". По ее словам, ответ на возможные действия России в Украине Вашингтону надо согласовывать с Германией и другими странами.
О чем законопроект Теда Круза?
В декабре прошлого года Круз договорился с демократами, чтобы до 14 января они одобрили санкции против "Северного потока-2" в обмен на кадровые назначения в Госдепе и Госказначействе, инициированные Белым домом.
Американское издание Politico писало, что сенатор Круз согласился разблокировать 32 кандидатуры. Собеседники издания сначала говорили об уверенности республиканцев в принятии законопроекта Круза. Для этого необходимо 60 голосов сенаторов.
Через два дня Politico сообщило об изменении позиции демократов. Сенаторы считают, что одобрение документа помешает президенту США Джо Байдену в его переговорах с Россией и выработке единой позиции с Европой.
Напомним, что 29 декабря прошлого года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил о полной готовности к работе газопровода "Северный поток – 2". В этот же день "Газпром" заполнил газом вторую нитку газопровода.
Германия сообщила о готовности выделить Украине 150 млн евро на возобновляемые источники энергии после запуска "Северного потока – 2".
Вице-премьер России Алексей Новак допускал, что после запуска "Северного потока-2" РФ может остановить транзит газа через Украину.