США введуть "дуже болючі санкції" проти Росії у разі вторгнення в Україну, — Держдеп

Вашингтон і Брюссель, як зазначає заступниця голови Держдепу Вікторія Нуланд, обговорюють експортні обмеження, які матимуть болісний ефект для російської економіки.

США та Євросоюз готові запровадити пакет "дуже болючих санкцій" щодо Росії, якщо вона піде на ескалацію конфлікту з Україною. Про це під час брифінгу заявила заступниця голови Держдепу Сполучених Штатів Вікторія Нуланд.

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Дипломатка нагадала, що саме Росія є дивним агресором щодо Києва, а не навпаки.

Вікторія Нуланд під час брифінгу наголосила, що США на фоні концентрації російських військ у прикордонних районах з Україною проводять консультації зі своїми європейськими партнерами.

"Сполучені Штати можуть вжити свій власний набір заходів (санкції проти РФ — ред.), Європа та інші союзники можуть зробити паралельні кроки, які будуть дещо іншими, але також болючими для Росії", — продовжила американська дипломатка.

Заступниця держсекретаря США також повідомила, що Вашингтон і Брюссель мають спільне розуміння щодо того, які нові економічні санкції потрібно ввести проти Москви у випадку, якщо Росія піде на повномасштабне вторгнення в Україну.

"Союзники обговорюють експортні обмеження, які матимуть болючий ефект для РФ", — додала Вікторія Нуланд під час брифінгу, що відбувся 11 січня.

У підсумку дипломатка попередила, що новий пакет санкцій через агресію на адресу України буде запроваджено щодо Москви за вже відпрацьованим сценарієм.

[ + – ] США та ЄС запровадять "дуже болючі санкції" проти Росії

Нагадаємо, 31 грудня президент США Джо Байден анонсував запровадження нових антиросійських санкцій у разі продовження військової агресії проти України. Як стверджував лідер Білого дому, Кремлю доведеться заплатити найвищу ціну за початок широкомасштабних дій. Вторгнення РФ в Україну, за словами Джо Байдена, також спричинить збільшення американського військового контингенту в країнах Європи.

22 грудня Reuters розповідав, які санкції США можуть запровадити проти РФ у разі вторгнення російських військ до України. Обмеження, як повідомляли інсайдери, вдарять не лише по ключових підприємствах Росії, а й по звичайних громадян. У разі вторгнення в Україну, США готові обмежити постачання смартфонів та автомобільних компонентів до РФ.