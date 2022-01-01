"Ясно дав зрозуміти Путіну, що він не зможе зайти до України", — Байден

Лідер США не захотів коментувати, які саме обмеження очікують на Кремль у разі ескалації конфлікту, але попередив, що Росія заплатить за це високу ціну.

Вторгнення РФ в Україну спричинить запровадження нових санкцій проти Росії та збільшення військового контингенту США в Європі. Про це попередив американський президент Джо Байден, коментуючи останні переговори з Володимиром Путіним.

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За його словами, Росії доведеться заплатити високу ціну за початок повномасштабних бойових дій проти України.

"Я ясно дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він зробить ще якісь кроки, якщо він зайде в Україну, ми введемо жорсткі санкції. Ми збільшимо нашу присутність у Європі, з нашими союзниками щодо НАТО, і за це (вторгнення в Україну — ред.) доведеться заплатити (Росії — ред.) високу ціну", — підкреслив Джо Байден у спілкуванні з журналістами.

Як зазначив лідер США, під час переговорів Володимир Путін погодився на проведення трьох великих конференцій у січні, під час яких обговорюватимуться сценарії врегулювання збройного конфлікту. Президенти двох країн очікують на прогрес від нових переговорів, але міжнародні зустрічі дадуть позитивний результат, якщо Кремль "знизить градус напруженості".

Джо Байден також відмовився публічно коментувати запровадження нових санкцій проти Росії, якщо Москва не відведе своїх військ від кордонів України.

"Я не збираюся вести переговори тут, на публіці, але ми ясно дали зрозуміти, що він (Володимир Путін — ред.) не може, наголошую, не може просунутися далі в Україні", — підсумував президент США.

Раніше Фокус підбивав підсумки телефонної розмови Джо Байдена та Володимира Путіна і повідомляв, про що розмовляли президенти протягом 50 хвилин.

Зазначимо, що Джо Байден після розмови з Володимиром Путіним проведе переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Розмова запланована на 2 січня, під час якої лідери країн обговорять концентрацію військ РФ у прикордонних з Україною регіонах, а також дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі.