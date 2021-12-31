Байден та Зеленський зідзвоняться заради "координації кроків": названо дату переговорів

Це буде вже вдруге за останній час, коли президент США розмовлятиме з українським колегою після спілкування з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом вже цієї неділі, 2 січня. Про це голова української держави написав у своєму Twitter.

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"Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером — Сполученими Штатами, нічого про Україну без України. Запланували в неділю чергові перемовини з президентом США, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі", — йдеться у твіті Зеленського.

[ + – ] Зеленський про майбутню телефонну розмову з Байденом

Раніше президента України про майбутній контакт лідерів двох країн розповіла журналістка агентства Associated Press Дарлін Супервіль. З посиланням на Білий дім вона повідомила, що під час недільних переговорів Байден має намір підтвердити підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку Сполучених Штатів.

Також сторони обговорять нарощування концентрації російських військ на українських кордонах та розглянуть "підготовку до майбутніх дипломатичних контактів", які будуть спрямовані на зниження напруженості у регіоні, написала Супервіль.

[ + – ] Журналістка про переговори Зеленського та Байдена

Таким чином, розмова Зеленського і Байдена відбудеться через три дні після бесіди американського президента з російським лідером Володимиром Путіним, яка пройшла 30 грудня і тривала 50 хвилин. Головною темою цих переговорів була ситуація навколо України, питання європейської безпеки та взаємини у форматі Росія-НАТО.

Про те, які кроки вирішення конфлікту навколо України Байден запропонував Путіну і як на них відреагувала російська сторона — читайте у матеріалі Фокусу.

Також ми писали, що США та Росія на рівні МЗС проведуть переговори щодо контролю за ядерною зброєю та ситуації навколо України 10 січня. 12 січня відбудеться зустріч представників РФ і НАТО, а 13 січня Кремль проведе переговори з регіональною організацією безпеки ОБСЄ, до якої входять і США.

Перед цим РФ запропонувала НАТО та США проект договору про безпеку, в якому йшлося про вимогу Кремля виключити можливість приєднання України до Альянсу. Голова делегації на переговори у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєнням Костянтин Гаврилов пригрозив НАТО "військовою відповіддю", якщо організація відмовиться від переговорів.

Крім цього, Фокус повідомляв, що Байден і Путін провели переговори щодо ситуації в Україні 7 грудня. Розмова президента США з Зеленським відбулася через два дні після цього.