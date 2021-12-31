Байден и Зеленский созвонятся ради "координации шагов": названа дата переговоров

Это будет уже второй раз за последнее время, когда президент США будет беседовать с украинским коллегой после общения с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом уже в это воскресенье, 2 января. Об этом глава украинского государства написал в своем Twitter.

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"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером – Соединенными Штатами, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", — говорится в твите Зеленского.

[ + – ] Зеленский о грядущем телефонном разговоре с Байденом

Ранее президента Украины о грядущем контакте лидеров двух стран рассказала журналистка агентства Associated Press Дарлин Супервиль. Со ссылкой на Белый дом она сообщила, что в ходе воскресных переговоров Байден намерен подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединенных Штатов.

Также стороны обсудят наращивание концентрации российских войск на украинских границах и рассмотрят "подготовку к предстоящим дипломатическим контактам", которые будут направлены на снижение напряженности в регионе, написала Супервиль.

[ + – ] Журналистка о переговорах Зеленского и Байдена

Таким образом, разговор Зеленского и Байдена произойдет спустя три дня после беседы американского президента с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 30 декабря и длился 50 минут. Главной темой этих переговоров была ситуация вокруг Украины, вопросы европейской безопасности и взаимоотношения в формате Россия-НАТО.

О том, какие шаги решения конфликта вокруг Украины Байден предложил Путину и как на них отреагировала российская сторона — читайте в материале Фокуса.

Также мы писали, что США и Россия на уровне МИД проведут переговоры по поводу контроля за ядерным оружием и ситуации вокруг Украины 10 января. Затем, 12 января состоится встреча представителей РФ и НАТО, а 13 января Кремль проведет переговоры с региональной организацией безопасности ОБСЕ, в которую входят и США.

Перед этим РФ предложила НАТО и США проект договора о безопасности, в котором говорилось о требовании Кремля исключить возможность присоединения Украины к Альянсу. Глава делегации на переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов пригрозил НАТО "военным ответом", если организация откажется от переговоров.

Помимо этого Фокус сообщал, что Байден и Путин провели переговоры по ситуации в Украине 7 декабря. Разговор президента США с Зеленским состоялся спустя два дня после этого.