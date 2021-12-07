Байден перенес телефонный разговор с Зеленским. Офис президента Украины ожидал другой сценарий

Байден обсудил с президентами Франции, Германии, Италии и Великобритании итоги встречи с Путиным. Очередь Зеленского еще не пришла.

Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет на этой неделе. Об этом сказал на брифинге советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Байден и Зеленский проведут беседу в четверг, 9 декабря, в дополнение к вчерашним переговорам между Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном", — отметил Салливан.

[ + – ] Саливан подтвердил, что Путин и Байден обсуждали в основном Украину

Журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер отметил в Twitter, что после видеовстречи с президентом РФ Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

"В Офисе Зеленского сказали мне, что они надеялись поговорить с Байденом сегодня", – заключил журналист.

До этого Байден более двух часов говорил с президентом России Владимиром Путиным по телемосту.

Напомним, что 6 декабря Зеленский в диалоге с Блинкеном обсудил сохранение санкций против России до возврата Украине оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Сегодняшний диалог Байдена с Путиным прошел на фоне поступающей информации о возможном вторжении России в Украину. Блинкен утверждал, что РФ на это готова.