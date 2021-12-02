Путин готов к полномасштабному вторжению в Украину, — Госдеп (видео)

Россия сконцентрировала рядом с украинскими границами боеспособную военную группировку и подобный сценарий Запад наблюдал уже в 2014 году.

Президент РФ Владимир Путин готов к полномасштабному вторжению в Украину. Об этом в ходе брифинга предупредил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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По словам дипломата, глава Кремля создал потенциал для начала широкомасштабных боевых действий и предупредил Москву о серьезных последствиях в случае нападения на Украину.

"Мы знаем, что он уже подготовил потенциал для того, чтобы сделать это (вторжение в Украину — ред.) в короткие сроки, если он так решит. Несмотря на неопределенность намерений и сроков, мы должны готовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам, работая над тем, чтобы Россия изменила курс", — подчеркнул Блинкен, выступая на брифинге.

Глава Государственного департамента заявил, что РФ сконцентрировала значительные военные силы у границ Украины и подобный сценарий Запад уже наблюдал в 2014 году. Блинкен утверждает, что Москва намеренно распространяет дезинформацию и обвиняет Киев в агрессивных действиях для прикрытия своей военной операции.

"Мы ясно дали понять Кремлю, что ответим решительно, включая ряд экономических мер высокого воздействия, от применения которых мы воздерживались в прошлом", — продолжил дипломат и добавил, что страны НАТО готовы усилить свою оборону на восточном направлении.

На уточняющий вопрос журналиста, решатся ли США на изолирование России от мировой финансовой системы в случае полномасштабного вторжения в Украину, Блинкен не дал ответ, но заверил, что союзники по НАТО в ближайшее время проинформируют Москву о серьезных последствиях.

[ + – ] Глава Госдепа Энтони Блинкен предупредил о вторжении РФ в Украину

Ранее Дмитрий Кулеба предупреждал, что Россия сконцентрировала 115 тысяч своих военных на границе с Украиной. По словам главы МИД, Москва готова начать боевые действия в Черном море в случае полномасштабного вторжения в Украину, а в приграничных районах уже размещены танки, артиллерия и авиация.

А в конце ноября издание Forbes проанализировало возможное начало полномасштабных боевых действий в Украине и объяснило, почему Киев рискует проиграть в войне с Россией.