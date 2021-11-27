Артиллерия плохая, боеприпасов мало. Forbes назвал причины поражения Украины в войне с Россией

У армии Украины есть на вооружении 1 800 пушек и ракетных установок. Но многие орудия не работают, воевать с Россией из-за этого будет очень сложно.

Украине будет трудно противостоять России в случае войны из-за устаревшей артиллерии. Такие выводы сделал военный обозреватель Дэвид Экс в американском журнале Forbes.

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Главная проблема Киева – это старый артиллерийский корпус с минимальным запасом боеприпасов. Воевать с крупной, современной и организованной российской армией в таких условиях чрезвычайно сложно, считает Экс.

[ + – ] На вооружении у армии Украины имеются 1 800 пушек Фото: ukroboronprom.com.ua

Командование Украины говорит о 145-тысячной армии, оснащенной мощным артиллерийским арсеналом из 1 800 пушек и ракетных установок. Но многие орудия просто не работают.

" Проблемы есть в артиллерийских расчетах и запасах боеприпасов. Это может быть неважно в боях с низкой интенсивностью, но сыграет при столкновении с РФ", – отметил автор.

Что не так с артиллерией?

Состояние артиллерийского корпуса показало вооруженное противостояние в 2014 году, продолжил специалист аналитической организации Джеймстаун Глен Грант.

"Срок годности оружия советского производства почти вышел. Они стреляют старыми и абсолютно ненадежными боеприпасами. Артиллерия не имеет современных метеорологических систем или радаров для отслеживания скорости стрельбы. Баллистическая точность весьма ограничена", – пояснил он.

Дефицит боеприпасов усугубляется периодическими взрывами на военных складах.

"Редкий день проходит без комментариев об этом в украинских СМИ", – добавил Грант.

Автор материала подчеркнул важность испытания новых 152-миллиметровых снарядов в 2018 году концерном "Укроборонпром". Эти боеприпасы разработало ГАО "Артем".

[ + – ] 152-миллиметровые снаряды для гаубицы Фото: ria.ru

"Возможности "Артема" ограничены. Завод может производить только 14 000 патронов в год, это немного, если будет серьезная война", – заявил аналитик.

Россия и Украина из-за советского наследия придерживают одинаковой стратегии наземной войны и полагаются на артиллерию. Бронетанковые, разведывательные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы блокируют силы противника, а пушки и ракеты добивают его, заключил Экс.

В Минобороны Украины читают возможным, что РФ пойдет на эскалацию конфликта на Донбассе зимой этого года. Телеканал CBS со ссылкой на источники в правительстве США также отмечал вероятность вторжения РФ в Украину в зимний период.

Россия считает, что украинское военное командование может осуществить "провокации", чтобы оправдать заявление стран Запада о нападении армии РФ.