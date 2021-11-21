С наступлением холодов. Разведка США назвала дату военной операции РФ против Украины, - СМИ

По информации CBS News, нынешнее скопление войск может быть фактической подготовкой Кремля к вторжению на востоке Украины.

Власти США предупреждают европейских союзников о потенциальном военном вторжении России в Украину. Вероятность военной операции возрастает по мере наступления холодов. Об этом сообщает CBS News ссылаясь на источники в правительстве.

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По информации издания, американцы передали свои данные по разведке в ЕС. Такие же данные сообщила и Великобритания. Россия накопила десятки тысяч военных у границ Украины. На этот раз сотрудники разведки считают, что это может быть фактической подготовкой к вторжению на востоке. Накопление сил уже было весной этого года, но тогда скапливание войск было расценено как демонстрация силы.

"Представители разведки США предупреждают европейских союзников о потенциальном военном вторжении России в Украину, вероятность которого возрастает по мере наступления холодов. Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада", — сообщили официальные лица США журналистам.

Что известно о вероятной военной операции РФ против Украины?

В этом месяце крупные западные СМИ уже неоднократно писали о подготовки нападения России. 31 октября The Washington Post заявили, что стягивание войск РФ у границ не похоже на учения. Движение российских войск совпало с приостановкой миссии при НАТО в Москве, а также с усилением антиукраинской риторики.

"Суть в том, что это не обучение. И это не похоже на военные тренировки", – заявил директор программы исследований РФ в аналитической группе CNA Майкл Кофман.

11 ноября Bloomberg написали, что нападение может произойти по причине разгара напряженности между Кремлем и Западом, в том числе из-за мигрантского кризиса на границе Беларуси и Польши, а также кризиса на рынке энергоносителей. Также в Bloomberg сообщали о тайной переброске танков и САУ в Брянскую и Курскую область.

20 ноября в The New York Times заявили, что американская разведка предупредила ЕС о скором вторжении России в Украину.

[ + – ] Скопления около 495 танков, САУ, БМП и машин поддержки РФ в Смоленской области Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Аналитики из CSIS утверждают, что Россия накопила почти 100-тысячное войско у границ с Украиной. Они могут захватить Киев за несколько часов. От Ельни, куда стянули войска, до границы с Украиной около 250 км — это 4-5 часов езды на машине.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) — аналитический институт в США, базируется в Вашингтоне, округ Колумбия. Организация не имеет политических позиций и является непартийной и неприбыльной.

В Минобороны Украины также называют наиболее вероятной датой следующей атаки начало декабря или зиму в целом. Однако в Украине есть около 400 тысяч ветеранов, а также мотивированная армия.

"Легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь и как проливать кровь врага тоже знают и умеют это делать", – заявил министр обороны Алексей Резников.

Напомним, польское издание Defence24 считает, что Россия может атаковать Мариуполь.